Донбасу готуватися? Стало відомо про нову підступність Путіна щодо України

Вихід РФ із протоколу Женевської конвенції, який узаконив президент Володимир Путін, розширює їй індульгенцію на порушення прав людини в зоні бойових дій, зокрема на Донбасі.

Про це "Апострофу" заявила директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова. Нагадаємо, РФ вийшла особливого протоколу 4-й Женевської конвенції про захист цивільного населення під час міжнародних конфліктів.

На думку Ястребової, Росія таким чином намагається піти від відповідальності, а також підтверджує те, що країна порушувала конвенцію на території України.

"Путін скористався лазівкою в міжнародному законодавстві і зробив фактично неможливим притягнення себе до відповідальності. Конвенція була ратифікована ще в 1977 році й у РФ досі не піднімалося питання про вихід із цього протоколу.

Ануляція такого міжнародного акта свідчить про те, що в Російській Федерації і далі нівелюються права людини", – підкреслила Ястребова.

"Зараз РФ отримала свободу від легітимного засудження, тому це може стати основою для ще більш цинічних злочинів на території України", – попереджує експерт.

Ілюстрація. Володимир Путін і Україна

Нагадаємо, Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми законопроект про вихід країни з міжнародного договору про права мирного населення під час воєн у жовтні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не продавала зброю в Україну. При цьому зізнався, що сербські міномети могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!