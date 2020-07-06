РФ поставляє зброю і техніку терористам, загострюючи ситуацію на Донбасі, – СЦКК
Українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що Росія під виглядом гуманітарних конвоїв поставляє на окуповані території Донбасу зброю і техніку. Після цього терористи влаштовують обстріли не тільки українських позицій, але і мирних поселень.
Як повідомляється в публікації на Facebook-сторінці штабу ООС, в червні безпілотниками ОБСЄ неодноразово були зафіксовані вантажівки, які їхали по окупованих територіях з боку кордону РФ у напрямку непідконтрольних Україні міст. Причому, в тих місцях на кордоні не було офіційних пунктів пропуску.
Остання така поставка була зафіксована 24 червня. Тоді БПЛА зафіксував 10 вантажівок в лісі неподалік від Катеринівки. Причому, поряд знаходився і кордон з Росією, а ось пунктів пропуску поблизу немає.
За інформацією УС СЦКК, після прибуття "гумконвоїв" терористи почали себе вести агресивніше, розстрілюючи не тільки позиції українських захисників, а й мирні поселення. Так, вони встановили, що 30 червня близько 21:00 з боку непідконтрольного Україні селища Доломітне в сторону Новолуганське прилетіла куля калібру 7,62, яка потрапила в скло припаркованого біля будинку автомобіля. Поруч з авто тоді грав маленький хлопчик, який, за його ж словами, сильно злякався.
"То в будинок прилітало, то в паркан, то повз. В город бувало. Бабусю позавчора ховали, куля прилетіла прямо в труну. В п'ятиповерхівку прилітало. Дитина труситься, вже думала до психолога сходити. Вчора руки трусились", – розповіла мати хлопчика.
Сам хлопець поділився, що тепер боїться гуляти, а раніше над головою неодноразово літали кулі.
А 3 липня трагедія трапилася в селищі Зайцеве (Північне). Там від мінометного обстрілу з боку неподконтрольгого Зайцеве (Південне) загинула жінка.
"Під час обстрілу 80-річна громадянка Олена Пихова перебувала у власному дворі. Отримала осколкове поранення в ліву частину тулуба і загинула", – розповіли в ОЦКК.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулий тиждень з 29 червня по 5 липня на Донбасі українські військові ліквідували 13 терористів. Ще 15 загарбників отримали поранення і травми.