РФ поставляє зброю і техніку терористам, загострюючи ситуацію на Донбасі, – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що Росія під виглядом гуманітарних конвоїв поставляє на окуповані території Донбасу зброю і техніку. Після цього терористи влаштовують обстріли не тільки українських позицій, але і мирних поселень.

Як повідомляється в публікації на Facebook-сторінці штабу ООС, в червні безпілотниками ОБСЄ неодноразово були зафіксовані вантажівки, які їхали по окупованих територіях з боку кордону РФ у напрямку непідконтрольних Україні міст. Причому, в тих місцях на кордоні не було офіційних пунктів пропуску.

Остання така поставка була зафіксована 24 червня. Тоді БПЛА зафіксував 10 вантажівок в лісі неподалік від Катеринівки. Причому, поряд знаходився і кордон з Росією, а ось пунктів пропуску поблизу немає.

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

За інформацією УС СЦКК, після прибуття "гумконвоїв" терористи почали себе вести агресивніше, розстрілюючи не тільки позиції українських захисників, а й мирні поселення. Так, вони встановили, що 30 червня близько 21:00 з боку непідконтрольного Україні селища Доломітне в сторону Новолуганське прилетіла куля калібру 7,62, яка потрапила в скло припаркованого біля будинку автомобіля. Поруч з авто тоді грав маленький хлопчик, який, за його ж словами, сильно злякався.

"То в будинок прилітало, то в паркан, то повз. В город бувало. Бабусю позавчора ховали, куля прилетіла прямо в труну. В п'ятиповерхівку прилітало. Дитина труситься, вже думала до психолога сходити. Вчора руки трусились", – розповіла мати хлопчика.

Сам хлопець поділився, що тепер боїться гуляти, а раніше над головою неодноразово літали кулі.

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

А 3 липня трагедія трапилася в селищі Зайцеве (Північне). Там від мінометного обстрілу з боку неподконтрольгого Зайцеве (Південне) загинула жінка.

"Під час обстрілу 80-річна громадянка Олена Пихова перебувала у власному дворі. Отримала осколкове поранення в ліву частину тулуба і загинула", – розповіли в ОЦКК.

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Терористи на Донбасі обстріляли мирні поселення УС СЦКК

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулий тиждень з 29 червня по 5 липня на Донбасі українські військові ліквідували 13 терористів. Ще 15 загарбників отримали поранення і травми.