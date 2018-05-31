РФ планувала вбивства 30 осіб в Україні: ГПУ отримала список

Інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка допомогло спецслужбам України зібрати дані про інші заплановані Москвою теракти.

Про це УП повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Зокрема, під час розмов організатор замаху Г. згадував про список із 30 осіб, яких планують усунути разом із Бабченком.

Саме тому правоохоронці вирішили інсценувати загибель журналіста, щоб отримати цей перелік.

"Щоб довести до фінальної точки факт замовлення і виконання замовлення, а потім отримати від замовника той же список із 30 осіб, мали інсценувати", - пояснила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, цей список зрештою отримали.

Також фейк мав допомогти "відстежити зв'язки організатора із замовником після вбивства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України опублікувала відео затримання у Києві організатора "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.