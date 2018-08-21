РФ навідріз відмовилася обговорювати обмін росіян на Сенцова і Ко - Геращенко

Російська сторона відкинула пропозицію України обговорити на переговорах у Мінську питання передачі засуджених громадян РФ в обмін на українських політв'язнів у Росії.

Про це у Facebook повідомила представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Російська сторона і омбудсвумен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську і обговорити ініціативу України передачі РФ 36 її громадян в обмін на політв‘язнів Кремля. Росії її громадяни просто не потрібні", - написала вона.

Геращенко наголосила, що представники РФ і ОБСЄ були офіційно проінформовані про 22 росіян, засуджених за підготовку терактів, диверсії, шпигунство, участь у незаконних збройних формуваннях і військових діях, які написали звернення до президента Путіна з проханням перемістити їх до РФ в обмін на українців у російських в'язницях.

"Ми, на відміну від РФ, готові перемістити їх у найкоротші терміни - але в обмін на наших! Ці звернення вже направлені дипломатичними каналами на МЗС РФ, я, у свою чергу, продублювала їх на гуманітарну підгрупу і ТКГ. РФ доведеться відповісти на запитання, чи забираються вони потурбуватися про долі своїх громадян", - додала віце-спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко заявляла, що Київ готовий помилувати 36 російських злочинців для обміну на українських політв'язнів.