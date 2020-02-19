Росія могла б атакувати Україну з Каспійського моря – військовий експерт

Військовий експерт Павло Рудяков заявив, що Російська Федерація має можливість завдавати ударів по Україні з акваторії Каспійського моря.

За його словами, оцінюючи загрозу повноцінного стратегічного наступу Росії, в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони не враховують той факт, що в даний час методи ведення війни в світі змінилися. Про це експерт сказав OBOZREVATEL, коментуючи заяву представника ГУР про істотне збільшення військового потенціалу Росії біля кордонів України.

Рудяков поставив під сумнів дані, озвучені військовою розвідкою, і зауважив, що "інформацію, яку оприлюднює ГУР, слід перевіряти на предмет того, чи є вона військової розвідувальною інформацією чи політичною заявою", – сказав він.

Каспійська флотилія ВМС РФ, ілюстрація https://politrussia.com

"Теоретично така можливість існує. Якщо є військові угруповання, то вони можуть бути приведені в рух. Але мені здається, що у наших військових розвідників є стереотип, від якого вони ніяк не можуть або не хочуть позбутися. Якщо подивитися на військові конфлікти останнього часу, то вони відбуваються по інших моделях, ніж ті, про які говорять в ГУР", – зауважив експерт.

За його словами, "переважна більшість конфліктів відбувається по-іншому. Американці взагалі не воюють піхотою – вони воюють літаками. Росіяни могли б з нами воювати з акваторії Каспійського моря, як вони вчиняли щодо Сирії. Розвідникам треба відслідковувати ці речі".

Рудяков також звернув увагу на те, що під угрупованням, яке згадують в ГУР, мається на увазі Південний федеральний округ, "а він великий". "Це не означає, що угруповання збільшене в 30 кілометрах від нашого кордону. Якщо воно стоїть в 200 кілометрах, то це не угруповання, яка вже готове до наступу", – підкреслив він.

Експерт зауважив, що перспектива великого наступу через 2-3 роки, про яку говорять в ГУР, "це вже середньострокова перспектива. Стратегічним плануванням на середньострокову перспективу повинні займатися інші структури. Не розвідувальні, а аналітичні", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скибицький заявив про те, що збройні формування Російської Федерації за останній час втричі збільшили свій військовий потенціал біля українських кордонів. Він зазначив, що, за розрахунками української розвідки, до 2022-2023 року ударні угруповання РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України навіть без проведення мобілізації.

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