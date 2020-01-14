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14 січня • оновлено в 04:22
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РФ маскує танки на Донбасі: військовий експерт пояснив, як це довести

1.3т
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Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що, незважаючи на знищення розпізнавальних знаків на танках і бронетехніці збройних сил Російської Федерації, задіяних в війні на Донбасі, їх приналежність країні-агресору можна довести.

"Є номер і серія бойового виробу, які наносяться на основні вузли і деталі бронемашин", – сказав він OBOZREVATEL.

За словами експерта, "легендується не лише військовий персонал збройних сил Російської Федерації, який виконує завдання на території Донецької та Луганської областей. Точно так само легендується і військова техніка. Стираються позначки, які можуть вказувати на приналежність бойових машин до збройних сил РФ, наносяться інші позначки".

Російські танки на Донбасі

Російські танки на Донбасі

У той же час експерт запевнив, що визначити приналежність танків і бронетехніки Російської Федерації можна, навіть не вивчаючи їх вузли і деталі. Зокрема, непрямим доказом може служити і той факт, що на озброєнні у "колишніх шахтарів" – терористів "ДНР" і "ЛНР", – які, як стверджує російська пропаганда, "відкопали бронетехніку в шахтах", є новітні зразки озброєнь РФ.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL зібрав докази присутності російської армії на Донбасі. Зокрема, були зафіксовані танки з характерними позначками на корпусі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особа
Владислав Селезньов
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Не надоело?
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Mega Death
Mega Death
Кому это сейчас интересно? Xoxлов слили в унитаз. Кто-нибудь знает на что эти селюки надеятся? ))
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Как только я читаю на здесь "военный эксперт" мне одному смешно? На жёлтой газетёнке какой-то эксперт? Здесь может быть только один эхсперд - по цвету трусов очередной б.у спортсменки.
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