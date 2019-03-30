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"РФ і орки біснуються": Геращенко озвучила підлий план Кремля напередодні виборів в Україні

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Росія намагається завадити виборчому процесу в Україні, залякуючи активістів у Криму і намагаючись зменшити явку на вибори в прифронтовій зоні Донбасу.

Про це на сторінці у Facebook заявила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона пов'язала з виборами арешт 23 кримських татар та загострення на Донбасі 29 березня.

Політик нагадала, що у всіх населених пунктах звільненого Донбасу, в тому числі поблизу лінії зіткнення, відкрилися виборчі дільниці.

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"Проблемною була тільки 106 ділянка в Катеринівці через снайперські обстріли", - зазначила Геращенко.

"Звичайно, це не випадковість. РФ і орки-бойовики біснуються напередодні дня голосування. Для тих, хто продовжує сміятися про "Путін нападьот", нагадую, що Путін напав п'ять років тому і поки ніяк не вгамуватися", — підкреслила вона.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у суботу, 30 березня, в так званий день тиші перед виборами президента України в поліцію надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасіанексія Криму
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаРосія
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Россия не сможет вмешаться в украинские "выборы", потому, что они будут проходить под дулами автоматов.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Так-что, это правда, нерабам-цеевропейцам в "день тишины" приказали завалить еб..к? когда мне это по секрету сообщили, я посмеялся. а теперь вижу, таки-да)))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ох, пьет ира много))
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