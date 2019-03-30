"РФ і орки біснуються": Геращенко озвучила підлий план Кремля напередодні виборів в Україні

Росія намагається завадити виборчому процесу в Україні, залякуючи активістів у Криму і намагаючись зменшити явку на вибори в прифронтовій зоні Донбасу.

Про це на сторінці у Facebook заявила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона пов'язала з виборами арешт 23 кримських татар та загострення на Донбасі 29 березня.

Політик нагадала, що у всіх населених пунктах звільненого Донбасу, в тому числі поблизу лінії зіткнення, відкрилися виборчі дільниці.

"Проблемною була тільки 106 ділянка в Катеринівці через снайперські обстріли", - зазначила Геращенко.

"Звичайно, це не випадковість. РФ і орки-бойовики біснуються напередодні дня голосування. Для тих, хто продовжує сміятися про "Путін нападьот", нагадую, що Путін напав п'ять років тому і поки ніяк не вгамуватися", — підкреслила вона.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у суботу, 30 березня, в так званий день тиші перед виборами президента України в поліцію надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

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