Росія готує шлях до інтеграції України – Тука

У Російській Федерації можуть прийняти рішення про видачу безкоштовних паспортів РФ не тільки громадянам України, які проживають на окупованих територіях Донбасу, а й на всій території України.

Ініціюючи видачу паспортів, Кремль переслідує дві мети. Про це в ефірі ObozTV заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Це політика стратегічна і далекоглядна. Це далеко не перше спрощення процедури отримання паспортів РФ", – зауважив він, коментуючи ініціативу Держдуми РФ зробити безкоштовними паспорти для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Відповідаючи на запитання, чи може бути ухвалено рішення про безкоштовну видачу паспортів РФ для всіх громадян України, Тука сказав: "На жаль, я можу це допустити. Особливо спостерігаючи за абсолютно безхребетною, на рівні слимаків, позицією нашої чинної влади".

На його думку, перша мета Росії – це своєрідний квазішлях до інтеграції наших територій до складу Російської Федерації.

"Теза друга – "это наши граждане". Тобто в будь-який момент, згідно з чинним законодавством РФ, Конституції РФ, Росія може застосовувати будь-які чинники, умовно кажучи, по "защите своих сограждан", – пояснив Тука.

У Держдумі планують безкоштовно видавати паспорти РФ жителям окупованого Донбасу

Нагадаємо, 14 квітня в Держдумі РФ був зареєстрований законопроект, яким передбачено звільнення від сплати мита за оформлення паспорта РФ для громадян України, що проживають в "ДНР" і "ЛНР".

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання громадянства українцям і білорусам. "Федеральним законом встановлюється можливість визнання громадян Республіки Білорусь і України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди", – сказано в законі.