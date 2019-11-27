Результати кадрових "перезавантажень" в ДАБІ

Державна архітектурно-будівельна інспекції України – найкорумпованіший орган для бізнесу та громадян в системі органів виконавчої влади. До кінцевого терміну виконання доручення Президента України щодо кадрового перезавантаження Держархбудінспекції залишилося трохи більше місяця. Проте, вже сьогодні, можна говорити про неспроможність виконання поставленої задачі та повне безсилля уряду в питанні подолання системної корупції у будівельній сфері.

Так, найбільш одіозний Директор Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області – Буюклі Василь Ілліч, якого відновив на цій посаді посаді в.о. Голови ДАБІ Олександр Строкач, успішно налагоджує та очолює свою систему координат для отримання хабарів від забудовників. Не маючи при цьому, ні фахової освіти, ні досвіду керівництва в такий складній галузі, Василь Буюклі стає дуже зручним для того, щоб вводити в експлуатацію об’єкти з зумнівним рівнем готовності та якості.

Для здійснення такої діяльності Василю Буюклі допомагають "свої" люди, які не мають досвіду роботи, працюють неофіційно та мають прогалини в знаннях законодавства у сфері містобудівної діяльності, але мають командний дух та потяг до легкий грошей.

Ось яркий приклад: “досвідчений” інспектор здійснюючи огляд приймає об'єкт в експлуатацію, а інший інспектор "реєстратор" на підставі його довідки приймає 13 листопада 2019 року рішення про видачу сертифіката ОД 162193170523 щодо готовності об’єкта до експлуатації - ТОВ "Альфа-Реал-Естейт" на об’єкт: "Будівництво логістичного центру "Одеса-парк логістики", за адресою: Одеська область, Біляївський район, Нерубайська сільська рада , масив №4, ділянка №4 та № 23, загальною площею 47 977 метрів.

Ми встановили, що будівля логістичного центру взагалі не готова до експлуатації, підрядником не змонтовано цілі огороджувальні стіни, вікна, двері.

Всередині взагалі відсутня інженерія, засоби протипожежної безпеки не поставлено на пульт, відсутній належно збудований резервуар запасу води, а роботи виконувались фахівцями без відповідних ліцензій.

Одещина та вся Україна, пам’ятає історію з дитячим табором "Вікторія", готелем "Токіо-стар" де також були сумнівні процедури введення в експлуатацію та до чого це призвело.

Якщо (не приведи Господі звісно), виникне надзвичайна ситуація на цьому об’єкті, можливо власникам загублених партій товару, слід звертатись безпосередньо до Буюклі за компенсацією, якщо він, як державна людина, засвідчив готовність об’єкта.

Тепер щодо документів. ТОВ "Альфа-Реал-Естейт", набувши право власності у 2018 році, повинно було отримати на новосформовану земельну ділянку вихідні дані на проектування, розробити проектну документацію, розроблену на загальну площу об'єкту 47 977 метрів та провести експертизу цього проекту. Замість цього, в обґрунтування законності будівництва підкладається дозвіл на початок виконання будівельних робіт, виданий у 2010 році, правдивість якого просто не можливо перевірити через 9 років це аж ніяк не кореспондується з фактом набуття замовником права власності на земельні ділянки у 2018 році, на яких здійснювалось будівництво центру.

Порушення при будівництві логістичного центру "Одеса-парк логістики" є настільки кричущими навіть для пересічного громадянина, що видача сертифікату посадовими особами ДАБІ є ще одним фактом того, що дії нинішньої влади точно не можуть свідчити про перезавантаження та впорядкування роботи ДАБІ.

Заслуговує також на увагу, рішення 12 листопада 2019 року про видачу сертифіката № ОД 162193162235 про прийняття в експлуатацію десятиповерхового житлового будинку (секція 2 та 3) в селі Крижанівка на вул. Софіївській 15 в Комінтернівському районі Одеської області, замовником будівництва якого є Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Південна будівельна компанія" (організація відома своїми високими тарифами на комунальні послуги та скандалами з інвесторами, мешканцями сусідніх будинків).

Цікавим фактом є те, що авторський нагляд на цьому об’єктів здійснює Айвазян Левон Гургенович, який багато років проживає на окупованій території Криму та за даними пограничної служби лише раз на рік на кілька днів приїжджає до Одеси.

Житловий багатоповерховий будинок збудований без авторського нагляду, є непросто грубим порушенням норм містобудівного законодавства, це відсутність контролю за здійсненим будівництвом у відповідності до проектної документації, а отже ймовірність відхилень від проектних рішень, яка дуже не безпечна, враховуючи розташування будівельного майданчика в зоні особливих інженерно-геологічні умов. Але, що до цього досвідченому борцю з корупцією Василю Буюклі, не йому ж там жити.

Зазначений будинок в селі Крижанівка, будується з 2015 року, станом на 2017 рік проектна організація ПП "Ретроград", що зазначена проектувальником багатоповерхового житлового будинку, інформувала Департамент, що проектна документація за вищезазначеною адресою не розроблялась, тобто замовником надано недостовірну інформацію щодо розробника проекту, як мінімум.

За інформацією відкритих джерел ЗМІ у ході перевірки даного об’єкту у січні 2017 році була встановлена невідповідність будівництва виданим містобудівним умовам та обмеженням та будівельним нормам.

Здавалось би, з новою владою мало все бути по закону: накладено штрафи, зупиненою будівництво до усунення порушень та забезпечення громадян безпечним та комфортним житлом, як наслідок законної діяльності ДАБІ.

Але не в нашому випадку, та й не в Одеській області, коли рішення приймаються в кабінеті Василя Буюклі, а кількість порушень на об’єкті впливають тільки на суму неправомірної вигоди за введення в експлуатацію.

І мова йде про багатоповерховий зблокований житловий будинок на 300 квартир, який будувався без проектної документації, без авторського нагляду (дійсно, контроль за дотриманням яких проектних рішень може йти мова за відсутності проекту), з порушенням усіх існуючих державних будівельних норм та взагалі містобудівного законодавства.

В нашому випадку за порушення норм будівельного законодавства, державних будівельних норм і відхилення від вихідних даних, ОК "ЖБК "Південна будівельна компанія" отримала сертифікат про готовність об’єкта до експлуатації.

Про що це свідчить? Про некомпетентність посадових осіб будівельної інспекції? Про відсутність мінімальних знань основ містобудівельної діяльності, основоположних будівельних норм? Чи врешті решт вказує на корупційну складову як інспектора так і керівництва в цілому?

Читаючи ЗМІ про численні скандали, та скарги на Департамент в Одеській області та його найвідомішого керівника, Василя Буюклі, можна дійти до висновку, корупційна складова закріпилась повною некомпетентністю та відсутністю будь-яких знань в будівельній сфері як очільника та і його офіційних та неофіційних підлеглих.

Чим обумовлена впевненість в своїй безкарності Василя Буюклі. Все просто, зв’язки Василя Буюклі з прокурором Одеської області відомі всім, вони давні колеги, які один одному підставляють плече, хто у фінансовій підтримці, а хто закриває очі на ознаки злочинної діяльності.

Ані очільник Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, ані інспектори, які здійснюють перевірку об'єктів будівництва, ані головні інспектори будівельного нагляду, які приймають рішення про видачу сертифікатів, не усвідомлюють, що підписуючи документи, вони несуть відповідальність за життя та безпеку громадян України, вони несуть відповідальність за розвиток та використання територій своєї області.

Згідно наведених порушень В.о Голови ДАБІ України Олександр Строкач повинен розпочати перевірку відповідності посадових осіб займаним посадам - Департаменту ДАБІ в Одеській області та за фактом встановлених порушень відкрити дисціплінарне провадження, а правоохоронні органи мають здійснити перевірку вказаних фактів з мою встановлення корупційної складової в діяльності працівників цього органу.

І знов ж таки, нагадуємо, що до кадрового перезавантаження Держархбудінспекції залишилось близько місяця. Чекаємо на оновлення влади, та компетентних і досвідчених працівників. А то щось кожен наступний ще гірше попереднього.

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