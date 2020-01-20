Резонансна загибель директора школи в Черкасах: OBOZREVATEL дізнався, хто був за кермом Land Rover

За кермом позашляховика Land Rover, який 14 січня на смерть збив директора школи №19 у Черкасах Юрія Лункіна, перебував 38-річний Роман Куниця.

Як стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел, він є водієм 34-річного Юрія Буряка. Раніше Буряк працював у поліції, нині є директором ТОВ "КТС-Сервіс". Підприємство займається технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів та торгівлею деталей до авто. На момент аварії він також знаходився в салоні машини-вбивці.

Експоліцейський Юрій Буряк також знаходився в авто на момент аварії Facebook / Юрій Буряк

Land Rover Discovery Sport з номерними знаками СА0200МР, під колесами якого загинув Юрій Лункін, належить засновнику "КТС-Сервісу" Валерію Кондратенку.

ДТП з мажором в Черкасах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

трагедія трапилася 14 січня приблизно о 18:30 на перехресті вулиць Крилова – Надпільної в Черкасах.

Чоловік загинув на освітленому пішохідному переході, коли повертався з роботи. Виявилося, що він щорічно просив інстанції міста встановити світлофор на тому місці, де й загинув. Однак йому відмовляли.

Водночас правоохоронці стверджували, що директор школи нібито перебігав або переходив дорогу в недозволеному місці.

Однак відео з камер відеоспостереження спростувало цю версію. Близькі загиблого вважають, що поліція намагалася покривати винуватця смертельної ДТП.

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