Резонансна стрілянина в Мукачево: підозрювані здалися поліції через 5 років – ЗМІ

На Закарпатті в поліцію добровільно здалися ключові фігуранти стрільби в Мукачево, які ховалися з 2015 року – Роман Стойка та Руслан Каганець.

Як пише "Закарпаття онлайн" розшукувані прийшли в поліцію з адвокатом 13 серпня. Видання зазначає, що Стойка і Каганець повинні були з'явитися 18 серпня, в рамках планованої акції протесту під прокуратурою Закарпатської області.

"Так чи інакше, дата була обрана не випадково, так як в неділю, 16 серпня, закінчується термін досудового розслідування в рамках кримінального провадження по згаданих подіях в Мукачевому, а органами досудового розслідування не було подано клопотання про його продовження", – відмічено в повідомленні .

Нагадаємо, що 11 липня 2015 року в Мукачевому відбулася перестрілка між бійцями "Правого сектора" з одного боку, і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо, а також поліцією з іншого боку. В результаті конфлікту загинули три особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час слідчих дій за фактом подій в Мукачевому правоохоронці затримали чотирьох осіб в камуфляжному одязі, який мали розпізнавальні знаки "Правого сектору".

Пізніше в МВС встановили особи десяти з 13 ймовірних учасників стрілянини в Мукачево.