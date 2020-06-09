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9 червня • оновлено в 21:14
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Резніков висловився про переговори в ТКГ з представниками ОРДЛО

1.8т
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Росія погодилася на переговори в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі за участю представників ОРДЛО.

Про це розповів віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю "Ліга.нет".

За його словами, Москва відреагувала "несподівано м'якше, ніж я припускав".

"Я думав, буде демарш, але ні. Йде діалог. Координатор оголосив про те, що у нас є гості. Костін дав кожному слово, вони представилися, і зараз йде вже живе спілкування", – повідомив він.

Росія не ставила ультиматумів українській стороні, проте не відразу наважилася на діалог з представниками ОРДЛО, куди увійшли журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і юрист Вадим Горан.

"Я був до цього готовий, але цього не сталося. Є нюанс: посилаючись на технічну проблему росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити. Тому що ми повідомили їм про це тільки сьогодні вранці", – розповів Резніков.

Олексій Резніков

Олексій Резніков

Раніше OBOZREVATEL писав, що Росія погодилася на частину умов України в питанні врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, з обговорення сформованих списків осіб для подальшого обміну полоненими.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
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