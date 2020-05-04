На окупованих територія Донбасу проживає близько 1,6 мільйона осіб.

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Точних даних ніхто не знає. Приблизно 1,6 мільйона. Раніше, за старими даними, в Донецькій області проживало близько п'яти мільйонів, в Луганській – близько двох мільйонів. Разом – сім. З 2014-го хтось поїхав в Росію, хтось в Крим, хтось по світу, хтось переїхав на підконтрольну частину України, хтось залишився там. Точних даних ми не знаємо. Але якщо це 10-15% від населення, це вже немало", – розповів він.

"Як тільки відбудеться звільнення цих територій від колабораційних режимів, і Україна вийде на кордони з Росією, люди, які взяли російські паспорти, швидше за все, поїдуть, втечуть – вони для себе розсталися з Україною", – додав Резніков.

Жителі Донбасу. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, близько 200 тисяч жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти. Втративши громадянство України вони не зможуть вільно подорожувати світом.

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