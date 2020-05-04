Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Резніков сказав, скільки жителів залишилося на окупованому Донбасі

7.9т
Читати матеріал російською

На окупованих територія Донбасу проживає близько 1,6 мільйона осіб.

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Точних даних ніхто не знає. Приблизно 1,6 мільйона. Раніше, за старими даними, в Донецькій області проживало близько п'яти мільйонів, в Луганській – близько двох мільйонів. Разом – сім. З 2014-го хтось поїхав в Росію, хтось в Крим, хтось по світу, хтось переїхав на підконтрольну частину України, хтось залишився там. Точних даних ми не знаємо. Але якщо це 10-15% від населення, це вже немало", – розповів він.

"Як тільки відбудеться звільнення цих територій від колабораційних режимів, і Україна вийде на кордони з Росією, люди, які взяли російські паспорти, швидше за все, поїдуть, втечуть – вони для себе розсталися з Україною", – додав Резніков.

Жителі Донбасу. Ілюстрація

Жителі Донбасу. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, близько 200 тисяч жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти. Втративши громадянство України вони не зможуть вільно подорожувати світом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
4
Смішно
13
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Если сбегут предатели, то их за рога никто удерживать не будет. Тем из них, кто преступил Законы Украины - максимальные сроки. Без амнистии. И ни единой предательской твари ни при каких раскладах не давать гражданство Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги