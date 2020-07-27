Резніков – про стрілянину на Донбасі: це не означає порушення перемир'я

Говорити про порушення перемир'я на Донбасі, яке почало діяти з 27 липня, поки що не варто.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

За його словами, факти про два нічних обстріли повинні розслідуватися і пояснюватися за участю представників ОБСЄ.

"Зараз усіх турбує інформація про те, що нібито мали місце постріли. Точного підтвердження, які і де, чекаємо. Але я б запропонував говорити про те, що це не означає порушення перемир'я, це означає, що є факти порушень, і про це, зокрема, якраз і йдеться в додаткових заходах, які були узгоджені на Тристоронній контактній групі недавно", – заявив Резніков.

Він розповів, що постріли передбачені як "випадок, який підлягає розслідуванню, та притягненню до дисциплінарної відповідальності, якщо це зловмисне порушення".

"Якщо це помилка, випадковість, тоді пояснення цього за участю СММ ОБСЄ і в майбутньому відновленого, я сподіваюся, повноцінного складу СЦКК", – зазначив Резніков.

Як писав OBOZREVATEL, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков напередодні заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі. За його словами, РФ нібито не є учасником подій на сході України, які він вчергове охрестив "конфліктом".

Перемир'я на Донбасі, яке почалося з 27 липня, було порушено ще вночі, через приблизно пів години після початку його дії.