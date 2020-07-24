Резніков – про розведення військ на Донбасі: ми майже близькі до вирішення
Олексій Резніков. Фото - president.gov.ua. president.gov.ua
Україна істотно просунулася в питанні розведення сил і засобів на Донбасі.
Як передає "РБК-Україна" з посиланням на журнал "Фокус", про це розповів віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, на переговорах у Тристоронній контактній групі вже визначили 5-6 можливих ділянок лінії фронту, зокрема, біля Золотого і Щастя.
"Ми майже близькі до вирішення, але чогось не вистачає", – наголосив він.
Резніков розповів, що також є прогрес у питанні відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду для гуманітарної діяльності.
Як писав OBOZREVATEL, у середу, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.