Резніков – про розведення військ на Донбасі: ми майже близькі до вирішення

Україна істотно просунулася в питанні розведення сил і засобів на Донбасі.

Як передає "РБК-Україна" з посиланням на журнал "Фокус", про це розповів віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, на переговорах у Тристоронній контактній групі вже визначили 5-6 можливих ділянок лінії фронту, зокрема, біля Золотого і Щастя.

"Ми майже близькі до вирішення, але чогось не вистачає", – наголосив він.

Резніков розповів, що також є прогрес у питанні відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду для гуманітарної діяльності.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.