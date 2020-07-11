Резніков назвав нового "куратора" РФ по Донбасу "потужною і глибокою людиною"

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков високо оцінив професіоналізм представника РФ на переговорах по Донбасу Дмитра Козака.

В інтерв'ю "Главкому" Резніков порівняв Козака зі своїм попередником Владиславом Сурковим, зазначивши, що з новим главою адміністрації президента РФ переговори вести набагато ефективніше.

"Суркова я в Парижі тільки бачив, коли той нервував, стрибав і махав руками перед обличчям Андрія Єрмака, а той як удав сидів спокійно і продовжував спілкуватися з французами і німцями. Козак же – дуже сильна, фахова, потужна і глибока людина. Він чітко знає, чого хоче, в нього є своє бачення світу. Є багато речей, в які він дійсно вірить, і це відчувається. Хоча я можу з цим не погоджуватися, і він може в чомусь помилятися.

Але тут дуже цікаво аналізувати, що він робить як перемовник, а що в ньому превалює інтелектуально та ідеологічно. І дивитись, що іноді домінує. Коли ти чітко це можеш зрозуміти, то так само можеш шукати аргументи, щоб достукатися до інтелектуальної частини перемовника, будь-якого", – сказав Рєзніков.

Олексій Резніков. Фото - president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, Резніков вважає, що безпечна реінтеграція окупованого Росією Донбасу займе мінімум 25 років.