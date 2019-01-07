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''Революції не буде'': в Україні спрогнозували подальшу долю Криму

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Захоплений Росією Крим перетвориться на "сіру зону", де не буде інвестицій та економіки.

Таку думку висловив головний редактор порталу BlackSeaNews, глава наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко в інтерв'ю "Апострофу".

"Революції там не було й не буде. Крим вже навіть не дуже цікавий для професіоналів, як в перші роки окупації. Ми всі розуміємо, які процеси там відбуваються. Всі тренди відомі і нічого нового там, в принципі, бути не може", – сказав Клименко.

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За його словами, в Криму збережеться велика дотаційність. Також на півострові не буде інвестицій і великої кількості туристів.

Андрій Клименко

Андрій Клименко

скріншот

"Це буде просто "сіра зона" з військовими базами, навіть не знаю, куди ще їх можна там засунути, так їх багато. Така невизнана територія без нормального зв'язку, банків, інвестицій, економіки і так далі", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клименко також заявив, що в 2019 році Крим очолить інтернаціонал невизнаних територій, а Москва нічого не зможе дати півострову.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Андрій Клименко
Місце
Україна
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