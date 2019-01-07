''Революції не буде'': в Україні спрогнозували подальшу долю Криму

Захоплений Росією Крим перетвориться на "сіру зону", де не буде інвестицій та економіки.

Таку думку висловив головний редактор порталу BlackSeaNews, глава наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко в інтерв'ю "Апострофу".

"Революції там не було й не буде. Крим вже навіть не дуже цікавий для професіоналів, як в перші роки окупації. Ми всі розуміємо, які процеси там відбуваються. Всі тренди відомі і нічого нового там, в принципі, бути не може", – сказав Клименко.

За його словами, в Криму збережеться велика дотаційність. Також на півострові не буде інвестицій і великої кількості туристів.

Андрій Клименко скріншот

"Це буде просто "сіра зона" з військовими базами, навіть не знаю, куди ще їх можна там засунути, так їх багато. Така невизнана територія без нормального зв'язку, банків, інвестицій, економіки і так далі", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клименко також заявив, що в 2019 році Крим очолить інтернаціонал невизнаних територій, а Москва нічого не зможе дати півострову.