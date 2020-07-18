Reuters промовчало про окупацію Криму в репортажі про військових РФ у Севастополі

Reuters написало про військових РФ в Криму, не згадавши про анексію. Ілюстрація

Відоме інформаційне агентство Reuters опублікувало репортаж про російських жінок-військових, які служать у Криму, не згадавши про окупацію українського півострова.

Матеріал був оприлюднений 11 липня на сайті Reuters. Місцезнаходження репортера зазначено на початку тексту як "Севастополь, Крим" – без вказівки держави.

У статті піднімається тема гендерної рівності в армії РФ. Розповідається, що до Дня ВМС Росії 26 липня військовий катер вперше здійснив патрулювання в Чорному морі з командою, яка повністю складалася з жінок.

Скрін опублікованої статті.

"Екіпаж на борту патрульного катера виконав безліч тренувань під час свого першого рейсу, імітуючи, як вони будуть реагувати на вторгнення диверсантів", – сказано в матеріалі. Зокрема, військові кидали в море ручні гранати РГД-5.

Одна з учасниць навчань заявила кореспонденту, що стала військовою, "тому що це дуже цікаво".

Журналіст далі зазначив: в указі, підписаному президентом РФ Володимиром Путіним у 2000 році, 456 робочих місць у 38 галузях заборонені для жінок, тому що це спричинить за собою "важку роботу та роботу у шкідливих умовах праці".

Скрін опублікованої статті.

Як писав OBOZREVATEL, раніше поруч із Бельбеком в анексованому українському Криму помітили величезну колону військової техніки РФ. БТРи, ймовірно, готувалися до параду на честь Дня заснування Морської авіації ВМФ Росії.