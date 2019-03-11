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"Республіка бабуїн": мешканці "ДНР" поскаржилися на реалії "русского міра"

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Жителі "Донецької народної республіки" розчаровуються в "русском мірє" і окупаційній незаконній "владі".

Своє обурення деякі висловлюють в соціальних мережах. Так, блогер із ніком "Фашик Донецкий" на своєму Telegram-каналі поділився скріншотом повідомлення одного з жителів Донецька.

Користувач, підписаний як "Николай Гут", розповів, що поїхав до російського міста Ростова, де "повноцінне життя, метушня, постійний рух".

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"А у нас все абсолютно навпаки. Навіть освітлення о 9 вечора вимикають. Неживий кратер без імені та звання. Республіка бабуїн", — написав він.

"Зате не Європа, та й не Росія. Ж*па", — додав житель невизнаної "ДНР". "В*та починає щось підозрювати", — прокоментував обурення користувача блогер.

"Республіка бабуїн": мешканці "ДНР" поскаржилися на реалії "русского міра"

Ілюстрація. "Донецька народна республіка"

Ілюстрація. "Донецька народна республіка"

Нова газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів — вони заповнені лише на 10%.

Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Фашик Донецький
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРНовини Донбасу
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