"Республіка бабуїн": мешканці "ДНР" поскаржилися на реалії "русского міра"

Жителі "Донецької народної республіки" розчаровуються в "русском мірє" і окупаційній незаконній "владі".

Своє обурення деякі висловлюють в соціальних мережах. Так, блогер із ніком "Фашик Донецкий" на своєму Telegram-каналі поділився скріншотом повідомлення одного з жителів Донецька.

Користувач, підписаний як "Николай Гут", розповів, що поїхав до російського міста Ростова, де "повноцінне життя, метушня, постійний рух".

"А у нас все абсолютно навпаки. Навіть освітлення о 9 вечора вимикають. Неживий кратер без імені та звання. Республіка бабуїн", — написав він.

"Зате не Європа, та й не Росія. Ж*па", — додав житель невизнаної "ДНР". "В*та починає щось підозрювати", — прокоментував обурення користувача блогер.

Ілюстрація. "Донецька народна республіка" Нова газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів — вони заповнені лише на 10%.

Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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