Репутація Байдена під ударом: світ сколихнув скандал із шантажем України

Репутація екс-віце-президента США Джо Байдена, який збирається балотуватися на виборах у 2020 році, опинилася під ударом через два серйозні скандали.

Один із них — сексуальний (дівчина звинуватила його в доторканні й поцілунку, на який вона не давала згоди), а другий, набагато гучніший, — стосується шантажу України через розслідування щодо компанії його сина Хантера Байдена. Про це йдеться в сюжеті RT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, мова йде про факти, які в інтерв'ю The Hill розкрив генеральний прокурор України Юрій Луценко: Байден вимагав від президента України Петра Порошенка звільнити генпрокурора Віткор Шокіна за розслідування про корупцію в енергокомпанії "Бурісма". Її співвласником є Байден-молодший.

Джо Байден "5 канал"

Крім того, Джо Байден відверто зізнавався в тому, що намагався тиснути на владу України під цим приводом, погрожуючи позбавити країну матеріальної допомоги від США в розмірі $1 мільярду.

Зі свого боку екс-генпрокурор Шокін стверджував, що у справі "Бурісми" мали вестися три резонансні розслідування. Але їм перешкодив екс-віце-президент США.

"Можна стверджувати, що, можливо, Джо Байден гадки не мав про фінансові справи його сина. Можливо, політик був занадто зайнятий, керуючи країною, щоб звернути увагу на це. Але якщо він дивився будь-які американські ЗМІ, то не міг не помітити ажіотажу навколо цієї теми", — зазначають журналісти.

Водночас Білий дім продовжує запевняти громадськість у тому, що ніякі фінансові махінації Байденів не могли вплинути на рішення щодо України. Однак скандал, в якому виявився замішаний відомий політик, вже встиг сколихнути світ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну екс-міністру охорони природи Миколі Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена в Київ, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі й заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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