"Репарації – тільки початок": Гіркін заговорив про вихід Росії з Криму і Донбасу

Україна має великі шанси не тільки змусити Росію виплатити репарації за окупацію Криму і Донбасу, а й змусити її піти з цих територій.

Про це заявив один із перших ексватажків "ДНР", терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін Скріншот відео

Він висловив упевненість в тому, що якщо Росія після повернення Україною контролю над кордоном на сході відмовиться від репарацій, то президент Володимир Зеленський зможе загнати її в глухий кут. На думку Гіркіна, глава української держави відмовиться від дотримання будь-яких зобов'язань, включаючи надання особливого статусу Донбасу. Більше того, він порушить питання про деокупацію Криму.

"Репарації – це тільки початок. Потім будуть територіальні претензії, компенсації та данина за 12 років. І потім – компенсації мільярдні за багатовікове гноблення українського народу. Це тільки початок. Платити і каятися варто тільки почати – і все", – озвучив песимістичний прогноз для Росії терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що після виплати репарацій Росією Україна буде проводити відновлення Донбасу.

Спікер МЗС РФ Марія Захарова назвала його позицію екстремістською, а саму заяву – невгамовною.

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