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4 листопада • оновлено в 14:03
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"Репарації – тільки початок": Гіркін заговорив про вихід Росії з Криму і Донбасу

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Україна має великі шанси не тільки змусити Росію виплатити репарації за окупацію Криму і Донбасу, а й змусити її піти з цих територій.

Про це заявив один із перших ексватажків "ДНР", терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

Скріншот відео

Він висловив упевненість в тому, що якщо Росія після повернення Україною контролю над кордоном на сході відмовиться від репарацій, то президент Володимир Зеленський зможе загнати її в глухий кут. На думку Гіркіна, глава української держави відмовиться від дотримання будь-яких зобов'язань, включаючи надання особливого статусу Донбасу. Більше того, він порушить питання про деокупацію Криму.

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"Репарації – це тільки початок. Потім будуть територіальні претензії, компенсації та данина за 12 років. І потім – компенсації мільярдні за багатовікове гноблення українського народу. Це тільки початок. Платити і каятися варто тільки почати – і все", – озвучив песимістичний прогноз для Росії терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Гиркину только осталось облобызать сине-желтую тряпку и промычать "Ще не вмерла...".
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А морды с "репараций" не треснут?
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Ох и красиво чешет, вы что забыли кто это такой и на кого он работает ? А украинцы, раскрыв карманы ставят ему лайки как последние лохи !
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