Правоохоронці 15 травня затримали ректора і проректора одного з харківських університетів, які вимагали хабар від приватного підприємця.

Вони вимагали 300 тисяч гривень за згоду на оренду приміщень університету, повідомляється на сайті Національної поліції України.

Ректора харківського вишу упіймали на хабарі в 300 тисяч грн npu.gov.ua

Зазначені кошти чиновники просили перерахувати на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду.

У приміщенні університету 15 травня проведені обшуки, під час яких було встановлено, що квитанцію про переказ коштів від приватного підприємця отримав особисто ректор.

Підозрюваним інкримінується вчинення злочинів за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК.

Їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ректор одного з вишів Донецької області попався на хабарництві. Правоохоронці з'ясували, що за рік він отримав три автомобіля BMW вартістю понад 2,8 мільйона гривень.

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