Рекет під благим прикриттям: сайт з відгуками заробляє на шантажі роботодавців?

З появою інтернету приховати будь-який негатив стало значно важче. І користувачі отримали можливість ділитися враженнями від тих чи інших покупок, закладів, послуг. А також попереджати інших про негативний досвід спілкування з недобросовісними продавцями чи роботодавцями. І все б нічого, якби не знайшлися ті, хто вирішив підзаробити на хорошому починанні – і взявся "торгувати" репутацією як окремих підприємців і фахівців, так і цілих компаній, в тому числі, які ведуть бізнес і в Україні, і за її межами.

Про одну таку спробу – досить успішну, слід зазначити – ми сьогодні вам розповімо. Розповімо для того, щоб ви не стали жертвами чужого бажання заробити гроші на благому починанні – обміні досвідом.

Різні сайти з відгуками вже давно стали невід'ємною частиною нашого життя. Окремі ресурси допоможуть вибрати якісну косметику або парфуми, проаналізувати репутацію забудовника перед інвестуванням грошей у придбання власного житла, дадуть можливість визначитися, чи заслуговує довіри той чи інший продавець і навіть допоможуть визначити, хто набридає телефонними дзвінками і в яку школу краще віддати дитину.

Природно, при такому широкому виборі ресурсів, що "колекціонують" відгуки, не могли не з'явиться спеціалізовані сайти- "монстри", які збирають думки та коментарі користувачів про все. Включно з відгуками про доброчесність роботодавців та умови роботи на тому чи іншому підприємстві.

Одним із сайтів, куди українці заглядають за відгуками про роботодавців, є сайт "ТоНеТо". Сервіс позиціонує себе як незаангажований ресурс, що наповнюється виключно громадянами, які особисто зіткнулися з тією чи іншою компанією чи підприємством. "Залиш відгук – нехай кожен знає!" - декларує зазначене на головній сторінці сайту гасло. А в правилах ресурсу підкреслюється: адміністрація не займається чищенням відгуків, видалення або редагування коментарів можливо тільки за зверненням людини, що їх залишила – за дотримання ряду найсуворіших вимог.

Ось тільки час від часу ресурс "ТоНеТо" спливає в некрасивих історіях, які змушують засумніватися в тому, що мета його творців – допомогти людям, а не збити грошей з власників компаній, які потрапляють на сторінки ресурсу.

Перший скандал навколо порталу "ТоНеТо", що вилився в публічну площину, спалахнув в 2018 році. Тоді компанія One Box, що спеціалізується на наданні послуг з автоматизації бізнесу, заявила про те, що згаданий ресурс безпідставно знищує її ділову репутацію. Після проведення аналізу фахівці компанії заявили: жоден з негативних відгуків One Box не мав під собою жодних підстав. Жодна із заявлених анонімними коментаторами (а негатив, як правило, пишуть аноніми) претензій до компанії не надходила. До того ж, всупереч прописаній у правилах ресурсу гарантованій можливості, вийти на зв'язок з автором хоча б одного негативного коммента адміністратори ресурсу представникам компанії можливості не дали. Коли ж компанія звернулася до своїх клієнтів з проханням залишити свої відгуки про досвід співпраці – практично всі коментарі навіть з натяком на позитив з сайту віддалялися повністю.

"Наш висновок - ресурс ToNeTo мало об'єктивний і цілком ймовірно, що служить майданчиком для тих, хто зацікавлений у поширенні неправдивої інформації", - заявили тоді в компанії.

Після звинувачень в упередженості на адресу "ТоНеТо" від самих різних компаній і окремих підприємців буде ще багато. Та й до історії з One Box обурених діями адміністраторів ресурсу вистачало.

Крім нелогічної для об'єктивного ресурсу практики видалення позитивних коментарів на сторінках окремих підприємств і компаній та "колекціонування" негативу, на адресу сайту звучали звинувачення в здирництві. Називалися і конкретні суми: за видалення негативного коментаря в кінці минулого року представники сайту, як пишуть постраждалі роботодавці та підприємці, просили 600 доларів.

Багато скарг також з приводу неможливості для очорнених на сторінках ресурсу компаній відстояти своє чесне ім'я. Адже інформація про власників сайту або контакти його адміністраторів прихована. Єдиний примарний спосіб вийти на зв'язок – форма зворотного зв'язку. Але, як повідомляють ті, хто спробував нею скористатися – ефективність комунікування за допомогою цієї форми можна порівняти зі стуканням у рельсу зі старої приказки.

Щоб перевірити, наскільки ці звинувачення відповідають дійсності, ми зайшли на ресурс "ТоНеТо" і подивилися, хто ж за станом на сьогодні є "лідером" за кількістю коментарів. Найбільше записів виявилося на сторінці "Комплексу Агромарс" - одного з найбільших виробників курятини в Україні. До нього ми і звернулися за коментарями з приводу взаємин з цим сайтом відгуків.

Від прочитання розміщених про "Комплекс Агромарс" на цьому ресурсі відгуків на голові починає ворушитися волосся.

"Не платять грошей", "звільняють без копійки", "принижують", "змушують за свої купувати навіть папір", "доводять до нервового зриву"... Це – найбілььш нейтральні з розміщених на ресурсі відгуків про виробника "Гаврилівських курчат". Дістається в коментарях і власникам компанії, і окремим начальникам управлінь або відділів, і навіть рядовим працівникам. Причому найчастіше сама форма відгуків викликає відчуття огиди, враження, що людина не наболілим ділиться, а власну заздрість, злість вихлюпує або реалізує бажання насолити компанії.

"Я працюю у відділі кадрів "Комплексу Агромарс" вже досить давно. І повірте, ситуацій, коли претенденти на працевлаштування, які прийшли на співбесіду, в якийсь момент зізнаються, що довго зважувалися прийти через жахливі коментарів на сайті "ТоНеТо" - безліч. Більшість з цих претендентів, до речі, згодом залишаються з нами надовго. А уявіть, скільки людей побоялися прийти через нав'язані їм страхи? Скільки втратили можливість отримати хорошу роботу?", - розповіла OBOZREVATEL керівник відділу кадрів Лариса Ахметова.

У компанії запевняють: навіть у найскладніші часи не допускали затримок зарплат, тим більше – на 2 і більше місяців, як стверджують анонімні коментатори ресурсу. Навіть в умовах затяжного карантину, обумовленого пандемією коронавірусу у світі, коли багато підприємств змушені значно скоротити, а то і зовсім зупинити роботу, в "Комплексі Агромарс" заявляють: працюють з тією ж інтенсивністю і роблять все можливе, щоб не скоротити жодного співробітника.

"Ми аналізували всі ці негативні коментарі на цьому ресурсі. Перше, що кидається в очі: всі як один негативні відгуки написані анонімами. Це дивно. Адже якщо ти пишеш правду, якщо ти дійсно працював в "Агромарсі" і описуєш свій "кошмарний" досвід роботи – навіщо тобі ховатися? Ти ж точно не будеш повертатися працювати в таке "жахливе" місце! Так, хтось може вибрати анонімність. Але не всі 100% тих, хто там відписався!" – резонно зазначає виконавчий директор "Комплексу Агромарс" Олексій Марченко.

За його словами, в компанії провели власне міні-розслідування – і були шоковані його результатами: 99,9% негативних відгуків – фейки, написані ботами.

"Ми з'ясували, що жодного автора цих коментарів просто не існує в природі! У тих відділах, в яких нібито працювали автори відгуків, не було ні таких людей, ні звільнень. Але адміністрація ресурсу з якихось причин не перевіряє реальність чи адекватність авторів цих відгуків. І не видаляє їх. Інша справа – позитивні коментарі. Знаю, що наші діючі співробітники заходили на сайт "ТоНеТо", щоб написати про реальну ситуацію і умови роботи в компанії. Всі ці відгуки дуже швидко були видалені. І, всупереч правилам ресурсу, які обіцяють видалення коментарів лише за зверненням їх авторі в– дозволу на видалення у наших працівників ніхто не питав. І про таке не повідомляв. Це наштовхує на висновок: все це робиться навмисне, людьми, що займаються адмініструванням сайту. Питання лише в тому - навіщо", - повідомив Марченко .

При цьому Марченко визнає: в очорненні їх компанії, як, ймовірно, і у інших випадках, взятий на озброєння принцип "немає диму без вогню". За його словами, у відгуках іноді зустрічаються натяки на реально існуючі обставини – на кшталт взаємин компанії з банками або якихось окремих вимог до співробітників. Але інформація про ці обставини (отримана, швидше за все, від когось з реальних співробітників компанії – колишніх або нинішніх) – гіперболізується і перекручується до немислимих розмірів. Так що створюється загальне враження: гіршого місця для роботи і бути не може.

При цьому, коли в компанії вирішили проаналізувати, що пишуть на цьому ж ресурсі про інші компаніях галузі – були дуже здивовані.

"Наприклад, про МХП ми бачили всього один чи два негативних відгуки. А ще одна компанія, яка була найбільшим виробником курячих яєць в Україні, взагалі не має жодного негативного відгуку, суцільно позитив. При тому, що справи у компанії зараз йдуть не кращим чином. Її власник переховується за кордоном, діяльністю компанії цікавляться правоохоронні органи, а одну зі своїх фабрик на півдні України вони недавно змушені були закрити повністю, виставивши на вулицю весь колектив. Але, якщо вірити "ТоНеТо" - всі задоволені. Якщо чесно, вся ця ситуація наштовхує на думку про організований кимось рекет", - розповідає Марченко.

Ось тільки хто стоїть за організацією кампанії репутаційного цькування – в "Комплекс Агромарс" відповісти не можуть. На відміну від багатьох роботодавців, які раніше заявляли про те, що від ресурсу "ТоНеТо" їм надходили пропозиції видаляти негативні коментарі за гроші – у власників "Комплексу Агромарс" ніхто нічого не вимагав. Можливо – поки що.

Намагаючись розібратися, кому і навіщо знадобилося знищувати репутацію компанії, в "Агромарсі" пішли на відчайдушний крок: з огляду на те, що контактних даних адміністрації сайту немає, а звернення через спеціальну форму там ігнорують, Марченко звернувся до засновників ресурсу прямо на сторінці з відгуками. І практично миттєво отримав відповідь від якогось "Богдана", котрий не підтвердив ні свою реальність, ні відношення до компанії. Крім переказу звичних для цього ресурсу "страшилок" про "Агромарсі", коментар містить ще й завуальовану загрозу організувати для компанії проблеми з держорганами.

Відповіді від адресатів звернення в "Агромарсі" тим часом чекають і досі. Хоча, з огляду на блискавичну швидкість, з якою "Богдан" відреагував на коментар Марченка, цілком можливо, що під цим ім'ям компанії відповідали якраз таки представники ресурсу. Такий варіант в "Агромарсі" вважають дуже ймовірним.

"Ми намагалися з'ясувати, хто володіє цим ресурсом. Виявилося, це – засекречена інформація. Нам хотілося б зрозуміти, звідки ростуть ноги у цієї спланованої, на наше переконання, кампанії з нанесення шкоди діловій репутації "Комплексу Агромарс". Напевно, у кожного, хто опинився б на нашому місці, насамперед майнула б думка: може, якщо не вдасться розібратися – вийде домовитися? Очевидно, саме на це і розрахунок: довести ситуацію до межі, коли варіант "відкупитися" здається єдино можливим виходом. Але ми можемо спростувати будь-яке з вигаданих анонімами "ТоНеТо" звинувачення - і маємо намір звертатися до контролюючих органів з вимогою зупинити поширення наклепів", - заявив Марченко.

Чи вдасться компанії притягти до відповіді анонімний ресурс чи ні – питання відкрите. Все-таки покарати за наклеп в нашій країні складно, навіть якщо його розповсюджувачі встановлені.

А ось для тих українців, які, прочитавши відгуки на цьому сайті, схильні їм вірити – можемо порадити пошукати інформацію і в інших джерелах. Адже про той же "Комплекс Агромарс" інші ресурси дають зовсім інші відгуки. До того ж, якби все написане на "ТоНеТо" про виробника "Гаврилівських курчат" було би правдою – хіба в підрозділах компанії працювали б близько 5 тисяч осіб, іноді – цілими династіями?

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