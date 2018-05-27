"Регіон чистоти": в Криму окупанти перетворили село на смітник

Окупанти заполонили село Грушівка в анексованому Криму величезною кількістю сміття.

"Судак. Грушівка. "Крим - регіон екологічної безпеки і чистоти", - прокоментувала RoksolanaToday&Крим в Twitter, опублікувавши відповідні знімки.

Судячи по фото, відходи явно ніхто не прибирає. Більш того, пакети та інше сміття розноситься вітром вздовж доріг.

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Судак

Грушівка

"Крим - регіон екологічної безпеки і чистоти" pic.twitter.com/G1X9dAImMp - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 25 травня 2018 р.

Як повідомлявOBOZREVATEL, окупанти ведуть видобуток грунту на пляжі на Німецькій балці, що може призвести до екологічної катастрофи.