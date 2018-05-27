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"Регіон чистоти": в Криму окупанти перетворили село на смітник

4.4тЧитати новину російською

Окупанти заполонили село Грушівка в анексованому Криму величезною кількістю сміття.

"Судак. Грушівка. "Крим - регіон екологічної безпеки і чистоти", - прокоментувала RoksolanaToday&Крим в Twitter, опублікувавши відповідні знімки.

Судячи по фото, відходи явно ніхто не прибирає. Більш того, пакети та інше сміття розноситься вітром вздовж доріг.

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Як повідомлявOBOZREVATEL, окупанти ведуть видобуток грунту на пляжі на Німецькій балці, що може призвести до екологічної катастрофи.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Екологія
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