"Реформатори!" Журналіст розповів про безпорадність Мін'юсту перед рейдерами

Друг міністра Кабміну України Дмитра Дубілета став жертвою рейдерів та зіткнувся з безпорадністю реформованого Міністерства юстиції.

Цікаву історію про відповідну ситуацію розповів журналіст Влад Сидорчук на своїй сторінці в Facebook.

Рейдери

"Отже, днів 10 тому в Києві рейдернули (переписали через реєстр) одну велику фінансову компанію, із статутним фондом 10 млн грн. Так вийшло, що ця компанія належить другу Дмитра Дубілета. Друг приходить до Дмитра і обурюється зухвалістю того, що відбувається, вже при новій владі і керівництві. Дмитро, зі свого боку, просить міністра юстиції Дениса Малюська терміново розібратися в ситуації. Міністр доручає це профільному заступнику – Ользі Онищук. І ... нічого не відбувається", – розповів він.

Дмитро Дубілет

За словами Сидоренка, далі все тривало дуже довго, оперативності в рішення не було. А в цій справі ці два пункти важливі, хоча в "Мін'юсті ніхто так і не може/не зміг зрозуміти навіть після реформ".

"Значить, час іде. Нічого не відбувається. І друг Дубілета вирішує звернутися до такого ж реєстратора, як і рейдери, щоб відмотати все назад – переписати компанію на себе, реального власника. Адже, поки в Мін'юсті "міркують", потрошать і знищують його компанію. По суті, це кримінальна відповідальність. Але, реальність така, що або ти втрачаєш свій бізнес, або платиш на "чорному" ринку, тому що влада імпотентна", – додав журналіст.

За його словами, реєстратор Сорока переписав компанію, повернув реальному власнику. А рейдери, тим часом, звернулися до Мін'юсту, нібито друг Дубілета незаконно вніс дані до державного реєстру.

"Мін'юст, який весь цей час "міркував", опиняється у ситуації: за законом – потрібно задовольнити скаргу рейдерів. Скасувати повернення підприємства реальному власнику, повернути контроль над компанією назад рейдерам. І покарати друга Дубілета, і реєстратора, який йому "допоміг". Що робити – хз, треба "міркувати". Тим часом, поки в Мін'юсті "міркують", реєстратор Сорока зметикував, що, ну його, зв'язуватися з такими рухами, що він ще й крайнім може залишитися в цій ситуації, а друга Дубілета не посадять – точно . А він, як реєстратор, реальну кримінальщину створив, можуть наздогнати. Не чекаючи комісії, зайшов до реєстру і сам скасував/витер всі свої дії, повернув компанію рейдерам", – додав журналіст.

Мін'юст України wikimapia

Далі, за словами журналіста, в Мін'юсті й зовсім "закипіли", вирішивши терміново викинути все це на комісію. Але виявилося, що процедурно зробили купу порушень. І 24 жовтня довелося всі ці розгляди перенести ще мінімум на тиждень.

"Те, що друг Дубілета, власник найбільшої фінансової компанії, а**євший від ситуації – не сказати нічого. На нього наїхали, рейдернули, зіткнувся з чиновниками Мін'юсту, потрапив на гроші за нелегальному поверненні власного ж підприємства, отримав перспективу кримінального переслідування, а його компанію все одно продовжують спокійно "потрошити", – додав Сидоренко.

Він констатував, що з такою ситуацією зіткнувся саме друг міністра Кабміну. А що було б з простим українцем, взагалі невідомо.

"Ясна річ, що міністр може зараз сказати, що антирейдерська комісія – лай*о. Тільки справа в тому, що в міністерстві зміни пройшли, ще з минулого тижня комісією керують виключно люди міністра. Безпосередньо. Так що, потрібно шукати інший аргумент. Реформатори, бл**ь ", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно український бізнесмен заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами ряду законодавчих актів.

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