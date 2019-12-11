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11 грудня • оновлено в 21:31
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Росія перекинула новітню військову техніку на Донбас: фото

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Російські окупанти засвітили на Донбасі в листопаді-грудні 2019 року нові комплекси радіоелектронної боротьби – Р-330Ж "Житель" і модифікації Р-934, РБ-636 "Свет-КУ".

Про це повідомляється на сайті міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Дані озброєння були зафіксовані місією ОБСЄ в звітах від 28 листопада і 7 грудня, однак на момент їх публікації візуальних доказів знаходження комплексів РЕБ на окупованих територіях не було.

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Однак незабаром у розпорядженні InformNapalm з'явилися піджтверджуючі фото.

Росія перекинула військову техніку на Донбас

Росія перекинула військову техніку на Донбас

InformNapalm

Росія перекинула військову техніку на Донбас

Росія перекинула військову техніку на Донбас

InformNapalm

Волонтери проаналізували знімки і порівняли їх із більш ранніми, що дозволило з точністю стверджувати, що саме "Житель" і "Свет-КУ" помітили на Донбасі.

Росія перекинула новітню військову техніку на Донбас: фото

InformNapalm

Росія перекинула новітню військову техніку на Донбас: фото

InformNapalm

Також зазначається, що станом на 2019 рік у окупантів були зафіксовані 12 комплексів РЕБ.

На Донбасі зафіксовані 12 комплексів РЕБ

На Донбасі зафіксовані 12 комплексів РЕБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися докази того, що терористи "ДНР" використовують засоби РЕБ, отримані від Росії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну и чем РЭБ смертоносны для людей? А чтоб избежать потерь техники ВСУ достаточно эту самую технику не использовать.
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