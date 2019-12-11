Росія перекинула новітню військову техніку на Донбас: фото

Російські окупанти засвітили на Донбасі в листопаді-грудні 2019 року нові комплекси радіоелектронної боротьби – Р-330Ж "Житель" і модифікації Р-934, РБ-636 "Свет-КУ".

Про це повідомляється на сайті міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Дані озброєння були зафіксовані місією ОБСЄ в звітах від 28 листопада і 7 грудня, однак на момент їх публікації візуальних доказів знаходження комплексів РЕБ на окупованих територіях не було.

Однак незабаром у розпорядженні InformNapalm з'явилися піджтверджуючі фото.

Росія перекинула військову техніку на Донбас InformNapalm

Росія перекинула військову техніку на Донбас InformNapalm

Волонтери проаналізували знімки і порівняли їх із більш ранніми, що дозволило з точністю стверджувати, що саме "Житель" і "Свет-КУ" помітили на Донбасі.

InformNapalm

InformNapalm

Також зазначається, що станом на 2019 рік у окупантів були зафіксовані 12 комплексів РЕБ.

На Донбасі зафіксовані 12 комплексів РЕБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися докази того, що терористи "ДНР" використовують засоби РЕБ, отримані від Росії.

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