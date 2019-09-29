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30 вересня • оновлено в 06:04
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/ Розслідування

"Разом переможемо!" Озвучено серйозні втрати терористів на Донбасі

13.2т Читати матеріал російською

У зоні бойових дій на Донбасі за період 23-28 вересня терористи "Л/ДНР" втратили 15 людей пораненими і 7 убитими.

Таку інформацію оприлюднив у своєму Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Втрати терористів військовий описав як "концертне турне Кобзона 23-28.09.19 по медичних закладах".

"Разом переможемо!" Озвучено серйозні втрати терористів на Донбасі

znaj.ua

За інформацією Штефана:

  • м.Донецьк (облтравма) - 4 квитка - 300 р. (тобто надійшли четверо поранених "трьохсотих" – ред.)

  • ДОКТМО - 2 квитка - 300 р., 2 - 200 р. (двоє "трьохсотих" і двоє "двохсот")

  • м.Горлівка (ГБN2) - 3 квитка - 300 р., 1 - 200 р.

  • м Новоазовськ (ЦРЛ) - 4 квитка - 300 р., 2 квитка - 200 р.

  • к. Первомайськ - 1 квиток - 200 р.

  • м Кадиївка - 2 квитка - 300 р., 1 квиток - 200 р.

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"Вдячність розповсюджувачам квитків! Разом переможемо!" – написав офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан показав фото ліквідованого терориста з розвідки "ДНР".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
7 лугандоновских хероев дохрюкались.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Levitsky Valery, А 15 еще дохрюкивают. Ничо, копытами трошки посучат и вдогон семерым пойдут
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"...по информации Штефана.." ну да информация заслуживает доверие! Но возникает 2 вопроса 1) неужели в всу так плохо с офицерским составом ,что звания присваивают за посты в фейсбуке ( был я у него на странице в среднем 1 пост в полчаса ,и когда он успевает ещё и службу нести) 2) а почему он не пишет про любителей оперы из всу ( стыдно свои потери озвучивать)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На навоз с начала месяца пошло ВСУшных алкашей 31-200 61-300 сегодня в госпитале подохший очередной херой ВСУ куля в башке застряла.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Драго Кувалда, ну , зачем же так? " на навоз" ! Фи! Люди просто фанаты Скрипника!
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