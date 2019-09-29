"Разом переможемо!" Озвучено серйозні втрати терористів на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі за період 23-28 вересня терористи "Л/ДНР" втратили 15 людей пораненими і 7 убитими.
Таку інформацію оприлюднив у своєму Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Втрати терористів військовий описав як "концертне турне Кобзона 23-28.09.19 по медичних закладах".
znaj.ua
За інформацією Штефана:
м.Донецьк (облтравма) - 4 квитка - 300 р. (тобто надійшли четверо поранених "трьохсотих" – ред.)
ДОКТМО - 2 квитка - 300 р., 2 - 200 р. (двоє "трьохсотих" і двоє "двохсот")
м.Горлівка (ГБN2) - 3 квитка - 300 р., 1 - 200 р.
м Новоазовськ (ЦРЛ) - 4 квитка - 300 р., 2 квитка - 200 р.
к. Первомайськ - 1 квиток - 200 р.
м Кадиївка - 2 квитка - 300 р., 1 квиток - 200 р.
"Вдячність розповсюджувачам квитків! Разом переможемо!" – написав офіцер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан показав фото ліквідованого терориста з розвідки "ДНР".
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