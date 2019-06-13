"Рашка здулася!" У мережі з'явилися показові фото розчарованого Криму

У мережі показали фото зі святкування "Дня Росії" на окупованому Москвою українському півострові Крим. Цього року ці заходи були досить непопулярні серед місцевих жителів.

На них не було веселощів і захоплених промов, як у попередні роки. Про понурий настрій розповів у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні на причалах було дуже небагато святкуючих. Раніше прям веселощі були. А сьогодні тихо якось", – цитує він слова кримчан.

День Росії у Керчі Керчь.ФМ

Як приклад наводяться фото з анксованої Керчі. "Дно Росії. Фотографії говорять самі за себе. Здуло Рашку в Криму. Але ж і наїхала тьма", – констатував блогер.

Керчь.ФМ

Керчь.ФМ

Керчь.ФМ

Керч і Дно росії. Наші люди в окупації пишуть: "Сьогоднi на причалах Було дуже Небагато святкуючіх. Ранiше прям веселощi були. А сьогоднi якось тихо". Фотографії говорять самі за себя.Сдулась Рашка в Криму. Але ж і понаехов тьма https://t.co/6VGer72sSl і https://t.co/5z85wONdml pic.twitter.com/6XSRAm66Mx - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився фотодоказ серйозної проблеми з водою, яку терпить анексований Росією Крим.

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