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"Рашка здулася!" У мережі з'явилися показові фото розчарованого Криму

27.3тЧитати матеріал російською

У мережі показали фото зі святкування "Дня Росії" на окупованому Москвою українському півострові Крим. Цього року ці заходи були досить непопулярні серед місцевих жителів.

На них не було веселощів і захоплених промов, як у попередні роки. Про понурий настрій розповів у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні на причалах було дуже небагато святкуючих. Раніше прям веселощі були. А сьогодні тихо якось", – цитує він слова кримчан.

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День Росії у Керчі

День Росії у Керчі

Керчь.ФМ

Як приклад наводяться фото з анксованої Керчі. "Дно Росії. Фотографії говорять самі за себе. Здуло Рашку в Криму. Але ж і наїхала тьма", – констатував блогер.

"Рашка здулася!" У мережі з'явилися показові фото розчарованого Криму

Керчь.ФМ

"Рашка здулася!" У мережі з'явилися показові фото розчарованого Криму

Керчь.ФМ

"Рашка здулася!" У мережі з'явилися показові фото розчарованого Криму

Керчь.ФМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився фотодоказ серйозної проблеми з водою, яку терпить анексований Росією Крим.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А самое главное, ни одного автоматчика, никто никого не заставляет и так каждый год.
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Мир Миру
Мир Миру
Москаль з бісом порадились, та й на лихо понадились.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати...мурло увидел...понаехавшую тьму народа)))))
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