МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Раптово змінив маршрут'': у ''ДНР'' проговорилися про вбивць Захарченка

202.4тЧитати матеріал російською

Екс-ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, який загинув 31 серпня в результаті вибуху в донецькому кафе "Сепар", з самого початку не планував там опинитися.

Як повідомляє один із підконтрольних окупантам ресурсів із посиланням на джерела в "силових структурах ДНР", закладена в кафе "вибухівка була додатково обладнана міні-камерою, що дозволяє на 100% ідентифікувати ціль".

"Тобто теракт був спланований за тим же принципом, що і замах взимку 2017 року в кафе "Пушкін". Спочатку глава ДНР не направлявся в кафе "Сепар" і рішення про зміну маршруту було прийнято спонтанно і вже в дорозі буквально за кілька хвилин до вибуху", - написано в повідомленні.

Новини
''Росія ліпить героїв'': в Україні пояснили вбивства Захарченка та Мотороли

Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ Росії почали "цькування" убитого Захарченка, поширюючи новини про його злочинну діяльність.

Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
16
92
Смішно
20
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Иван
Петренко Иван
Да уж,верить Украинским СМИ-себя не уважать.то они пишут,что Захарченко ехал на поминки по Кобзону,которые должны были состоятся в кафе СЕПАР,то теперь,что он не хотел туда ехать,а мысль туда поехать возникла у него спонтанно.Ну да,они наверное научились читать мысли умерших людей.На Нобелевскую премию тянут.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ски Андрей
Ски Андрей
да хватит вам уже об этом курином генералисимусе! сдох-и хер с ним!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
18
2

Наші блоги