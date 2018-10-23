''Раптово змінив маршрут'': у ''ДНР'' проговорилися про вбивць Захарченка

Екс-ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, який загинув 31 серпня в результаті вибуху в донецькому кафе "Сепар", з самого початку не планував там опинитися.

Як повідомляє один із підконтрольних окупантам ресурсів із посиланням на джерела в "силових структурах ДНР", закладена в кафе "вибухівка була додатково обладнана міні-камерою, що дозволяє на 100% ідентифікувати ціль".

"Тобто теракт був спланований за тим же принципом, що і замах взимку 2017 року в кафе "Пушкін". Спочатку глава ДНР не направлявся в кафе "Сепар" і рішення про зміну маршруту було прийнято спонтанно і вже в дорозі буквально за кілька хвилин до вибуху", - написано в повідомленні.

Олександр Захарченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ Росії почали "цькування" убитого Захарченка, поширюючи новини про його злочинну діяльність.