Раптова смерть школярки на Полтавщині: названа причина

У селі Максимівка Кременчуцького району Полтавської області 24 січня попрощалися з 14-річною ученицею місцевого ліцею Вікторією Кононенко, яка два дні тому раптово померла на перерві.

Зазначається, що за результатами експертизи, восьмикласниця померла через гостру серцеву недостатність. Вона потребувала операції із заміни клапана на серці, повідомляє "Суспільне Полтава" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Віка через хворобу тільки в жовтні з'явилася на заняттях. І того трагічного дня вона відчувала себе погано. Після першого уроку трохи пройшлася і сіла за парту. Під час великої перерви між третім і четвертим уроками підійшла до мене, обняла", – розповіла подруга померлої Марієнна Слюсаренко.

На Полтавщині раптово померла школярка

Після цього пролунав дзвінок, а дівчатка розійшлися на уроки. Віка, додала її подруга, підійшла до своєї парти в кабінеті української мови й літератури. Саме в цей момент вона і втратила свідомість.

За словами заступниці директора ліцею Наталії Пелипенко, до приїзду двох карет швидкої з Кременчука, медсестра навчального закладу надавала учениці першу медичну допомогу. На жаль, дівчинка померла на руках у лікарів.

Вікторія Кононенко померла на перерві Суспільне Полтава

Водночас місцеві жителі в селі розповідають, що багатодітна сім'я Кононенків, у якій виховуються ще троє старших хлопців, живе досить скромно. І щоб зібрати гроші на операцію доньки, мама Вікторії їздила на заробітки до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Кременчуцького району Полтавської області під час перерви, в присутності медиків, померла 14-річна дівчинка.

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