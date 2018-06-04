Раніше "гостювала" Штепа: у мережі показали, де сидить Зайцева

У мережі показали фото з харківської установи виконання покарань №27, де зараз знаходяться підозрювані у страшній ДТП на вул. Сумській, Геннадій Дронов і Олена Зайцева.

До 2014 року це було СІЗО. Потім його реорганізували. Установі доводиться приймати у себе вельми скандальних особистостей, пише "УП".

Так, раніше там знаходилася екс-глава Слов'янська Неля Штепа.

Як відзначають журналісти, камери виглядають акуратно, але особливою різноманітністю побут засуджених не відрізняється. Є душ і кухня. Також позбавлених волі виводять у спеціальне місце для прогулянки - теж камера, але без даху - можна подихати свіжим повітрям.

Співробітники установи розповідають, що співкамерники поводяться, в основному, дружелюбно - до бійок доходить вкрай рідко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що підозрювана у справі про смертельне ДТП у Харкові Олена Зайцева в день аварії їхала без прав і просила поліцію не говорити про це її мамі.