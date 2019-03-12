Ракетний щит України: названі можливі терміни створення

Україні достатньо до п’яти років у короткостроковій перспективі, аби суттєво просунутися у вітчизняній ракетній програмі. Реальна стратегія уже впроваджується в дію.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що потрібні належне фінансування із держбюджету й увага держави та РНБО до цього питання.

"Після того, як Україна нарешті визначиться зі своєю стратегічною позицією, думаю, нам достатньо від 3 до 5 років, а в довгостроковій перспективі – до 10 років, щоб створити дійсно потужний ракетний щит, враховуючи як існуючі можливості, так і потенційні, які можна наростити. Для цього потрібна реальна стратегія, – вона частково впроваджується в дію, тому що випробовуються різні ракетні комплекси – "Вільха", "Грім 2", який зараз розробляється на замовлення Саудівської Аравії, ракети "Нептун", – сказав він.

Після того, як президент Петро Порошенко повідомив про плани нарощувати ракетну програму, Росія заявила про намір почати провокативні навчання поблизу Криму, впевнений Мусієнко. Він зазначає, що Росія таким чином "брязкає" зброєю у відповідь.

Пуск ракети "Іскандер-М" Телеканал "Звезда"

"Кремль починає діяти і вчиняти в тому числі такі військово-провокативні навчання, і я не виключаю, що для імітації того, що вони начебто дотримувалися договору про нерозповсюдження. У них є ракети дальністю до 2 тис. км. Це багато. Це може покрити всю Україну. Є загроза також усім країнам чорноморського узбережжя. Це своєрідне бажання "залякати" американців, які збираються розміщувати свої системи протиракетної оборони в Європі", – переконаний він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має право створити для самозахисту потужні ракетні комплекси, оскільки Будапештський меморандум блокується Росією.

Зі свого боку в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російська сторона вже завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

Глава Міноборони Росії генерал армії Сергій Шойгу заявив, що Росія посилила угруповання збройних сил в Криму для "захисту півострова". Росіяни збираються задіяти більше 10 тис. артилеристів і приблизно 3 тис. ракет.

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