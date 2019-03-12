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Ракетний щит України: названі можливі терміни створення

2.8тЧитати матеріал російською

Україні достатньо до п’яти років у короткостроковій перспективі, аби суттєво просунутися у вітчизняній ракетній програмі. Реальна стратегія уже впроваджується в дію.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що потрібні належне фінансування із держбюджету й увага держави та РНБО до цього питання.

"Після того, як Україна нарешті визначиться зі своєю стратегічною позицією, думаю, нам достатньо від 3 до 5 років, а в довгостроковій перспективі – до 10 років, щоб створити дійсно потужний ракетний щит, враховуючи як існуючі можливості, так і потенційні, які можна наростити. Для цього потрібна реальна стратегія, – вона частково впроваджується в дію, тому що випробовуються різні ракетні комплекси – "Вільха", "Грім 2", який зараз розробляється на замовлення Саудівської Аравії, ракети "Нептун", – сказав він.

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Після того, як президент Петро Порошенко повідомив про плани нарощувати ракетну програму, Росія заявила про намір почати провокативні навчання поблизу Криму, впевнений Мусієнко. Він зазначає, що Росія таким чином "брязкає" зброєю у відповідь.

Пуск ракети "Іскандер-М"

Пуск ракети "Іскандер-М"

Телеканал "Звезда"

"Кремль починає діяти і вчиняти в тому числі такі військово-провокативні навчання, і я не виключаю, що для імітації того, що вони начебто дотримувалися договору про нерозповсюдження. У них є ракети дальністю до 2 тис. км. Це багато. Це може покрити всю Україну. Є загроза також усім країнам чорноморського узбережжя. Це своєрідне бажання "залякати" американців, які збираються розміщувати свої системи протиракетної оборони в Європі", – переконаний він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олександр Мусієнко
Місце
Україна
Теги
ракетиРосіяУкраїнаКримвоєнна техніка
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Питон Каа
Питон Каа
Кучма был прав. Украина не Россия. А знаете в чем отличие? Россия всегда говорит о том, что сделала, а Украина - о том, что планирует сделать. Это основное отличие, бандерлоги и его как раз в книге Кучмы нет. Леонид Данилович, примите к сведению и исправьте ошибку.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Дак москальчики уже бесятся что украинцы успешно разрабатывают ракетную технику. Включая отлично проведённые испытания силовых агрегатов и стартовых площадок. Всему своё время, встаёт Украина с колен.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Lavrynenko Yurii, На коленях до американского члена Украина уже не достаёт в силу деградации. Приходится вставать.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Lavrynenko Yurii, Через 5 лет мир забудет уже об обычных ракетах, сейчас все страны ведут разработки гиперзвуковых ракет и "противоядия" от них. К тому времени как вы что то изобретете (если изобретете) это уже будет прошлый век.
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Треба нашому хачику не пиз--ти, а робити. Але якщо мільярдами розкрадати кошти то можна сказати "слава КПСС" ракетній програмі!
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