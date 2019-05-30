"Ракети летять у точку!" "Азов" розгромив піхоту терористів на Донбасі. Відео

Українські захисники окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили піхоту окупаційних військ.

Відео з безпілотника, на якому бійці ООС прицільно уражають ворожі позиції, опубліковане на Youtube-каналі AZOV media (щоб подивитися, проскольте сторінку до кінця).

"Азовці знищують піхоту терористів. Керовані ракети летять прямо у деревоземляну вогневу точку окупантів", — йдеться в описі до відео.

скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.

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