"Ракети летять у точку!" "Азов" розгромив піхоту терористів на Донбасі. Відео

Українські захисники окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили піхоту окупаційних військ.
Відео з безпілотника, на якому бійці ООС прицільно уражають ворожі позиції, опубліковане на Youtube-каналі AZOV media (щоб подивитися, проскольте сторінку до кінця).
"Азовці знищують піхоту терористів. Керовані ракети летять прямо у деревоземляну вогневу точку окупантів", — йдеться в описі до відео.
скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.
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