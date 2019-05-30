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"Ракети летять у точку!" "Азов" розгромив піхоту терористів на Донбасі. Відео

1.9тЧитати матеріал російською

Українські захисники окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили піхоту окупаційних військ.

Відео з безпілотника, на якому бійці ООС прицільно уражають ворожі позиції, опубліковане на Youtube-каналі AZOV media (щоб подивитися, проскольте сторінку до кінця).

"Азовці знищують піхоту терористів. Керовані ракети летять прямо у деревоземляну вогневу точку окупантів", — йдеться в описі до відео.

"Ракети летять у точку!" "Азов" розгромив піхоту терористів на Донбасі. Відео

скріншот відео

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Значит уже есть инфа о укрожмурах. К вечеру опубликуют
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
это видео нужно отправить в ПАСЕ . И включить ,когда Арьев будет рассказывать о белых и аушистых "захистныках"Украины, с ССовской символикой
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель ты сам то это фуфло смотрел???Аля Гудкова))
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