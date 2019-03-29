Рахунок на дні: Полозов розповів, чим загрожує голодування Грибу

Голодування українського політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують в російській тюрмі, може призвести до незворотних змін і навіть до його смерті.
Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат Микола Полозов. Він уточнив, що невідомо, наскільки вистачить здоров'я в Павла, оскільки в його випадку рахунок може йти на дні.
"Чи можливо відмовити його від голодування? Це все залежить від його внутрішнього відчуття. Ми знаємо, що, звичайно, люди відмовлялися від такого. Той же український політик Мустафа Джемілєв після звернення правозахисника Андрія Сахарова припиняв голодування", – сказав він.
Якби в українського політв'язня не було тих захворювань, які він уже має, то, може, його й не варто було б відмовляти від голодування, впевнений Полозов.
Павло Гриб
Радіо Свобода
"Голодування Гриба може призвести до незворотних змін, до його смерті. Голодування для політв'язня – це часто крайня форма протесту, опору. Ми бачили голодування Олега Сенцова, Володимира Балуха... Але все-таки це міцні чоловіки, у яких є здоров'я. Тут ми говоримо про молодого чоловіка, який спочатку дуже нездоровий", – пояснив адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Павла Гриба викрали в Білорусі у вересні 2017 року. ФСБ офіційно заявила, що українець звинувачується в тероризмі.
У в`язня були виразки на шиї й обличчі, коли він зустрічався з консулами. Крім того, він скаржився на болі в шлунку.
У квітні Ігор Гриб, батько Павла, розповів, що в СІЗО не реагували на скарги сина і не надавали йому медичну допомогу, хоча стан здоров'я сильно погіршився. 3 липня суд в Ростові-на-Дону продовжив йому арешт до 20 грудня.
У липні також з'явилася інформація, що Гриба жорстоко побили в`язні і відібрали у нього всі речі та ліки.
У кінці 2018 року політв'язень практично втратив зір, у нього сильно погіршилася пам'ять.
У січні 2019 року Павло Гриб заявив, що під час слідства до нього застосовувалося фізичне насильство.
Суд у Ростові-на-Дону ухвалив засудити Павла Гриба до шести років позбавлення волі в колонії. За версією слідства, в 2017 році 19-річний Гриб, перебуваючи в Україні, через інтернет нібито переконував старшокласницю Тетяну Єршову з Сочі підірвати бомбу на випускному вечорі 30 червня, а потім – втекти з країни.
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