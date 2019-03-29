Рахунок на дні: Полозов розповів, чим загрожує голодування Грибу

Голодування українського політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують в російській тюрмі, може призвести до незворотних змін і навіть до його смерті.

Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат Микола Полозов. Він уточнив, що невідомо, наскільки вистачить здоров'я в Павла, оскільки в його випадку рахунок може йти на дні.

"Чи можливо відмовити його від голодування? Це все залежить від його внутрішнього відчуття. Ми знаємо, що, звичайно, люди відмовлялися від такого. Той же український політик Мустафа Джемілєв після звернення правозахисника Андрія Сахарова припиняв голодування", – сказав він.

Якби в українського політв'язня не було тих захворювань, які він уже має, то, може, його й не варто було б відмовляти від голодування, впевнений Полозов.

Павло Гриб Радіо Свобода

"Голодування Гриба може призвести до незворотних змін, до його смерті. Голодування для політв'язня – це часто крайня форма протесту, опору. Ми бачили голодування Олега Сенцова, Володимира Балуха... Але все-таки це міцні чоловіки, у яких є здоров'я. Тут ми говоримо про молодого чоловіка, який спочатку дуже нездоровий", – пояснив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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