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"Радять вивозити дітей": у Криму забили на сполох через нову катастрофу

1.4т Читати матеріал російською

Жителі Армянська в анексованому Росією українському Криму знову поскаржилися на проблеми зі здоров'ям через катастрофічну екологічну обстановку в місті.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповів блогер з ніком КРЫМский бандеровец. Він посилається на повідомлення кримчан у соцмережах.

"Лікарі виписують ліки, але вони не допомагають. Деякі медики радять вивозити дітей. Проблеми зі здоров'ям зникають, коли люди виїжджають із міста", – зазначив блогер.

Новини
Показники критичні: в Криму забили на сполох через екологічне лихо

Ілюстрація. Кримський титан

Ілюстрація. Кримський титан

Соцмережі

Так, у багатьох жителів Армянська спостерігається набряк носоглотки і гортані, кашель, утруднене дихання, часті простудні захворювання.

Місцеві жителі скаржаться в мережі на погане самопочуття

Місцеві жителі скаржаться в мережі на погане самопочуття

twitter.com/CrimeaUA1

"Радять вивозити дітей": у Криму забили на сполох через нову катастрофу

Коментарі до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.

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Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
Армянск викид кислоти Кримський титан Екологія
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