"Радять вивозити дітей": у Криму забили на сполох через нову катастрофу

Жителі Армянська в анексованому Росією українському Криму знову поскаржилися на проблеми зі здоров'ям через катастрофічну екологічну обстановку в місті.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповів блогер з ніком КРЫМский бандеровец. Він посилається на повідомлення кримчан у соцмережах.

"Лікарі виписують ліки, але вони не допомагають. Деякі медики радять вивозити дітей. Проблеми зі здоров'ям зникають, коли люди виїжджають із міста", – зазначив блогер.

Ілюстрація. Кримський титан Соцмережі

Так, у багатьох жителів Армянська спостерігається набряк носоглотки і гортані, кашель, утруднене дихання, часті простудні захворювання.

Місцеві жителі скаржаться в мережі на погане самопочуття twitter.com/CrimeaUA1

Крим. Жителі отруєного окупантами Армянська знову повідомляють про проблеми зі здоров'ям. Лікарі виписують ліки, але вони не допомагають. Деякі медики радять вивозити дітей. Проблеми зі здоров'ям йдуть, коли люди виїжджають з міста pic.twitter.com/teM2YjbwZU - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 4, 2019

Коментарі до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.

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