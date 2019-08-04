"Радять вивозити дітей": у Криму забили на сполох через нову катастрофу

Жителі Армянська в анексованому Росією українському Криму знову поскаржилися на проблеми зі здоров'ям через катастрофічну екологічну обстановку в місті.
Про це на своїй сторінці у Twitter розповів блогер з ніком КРЫМский бандеровец. Він посилається на повідомлення кримчан у соцмережах.
"Лікарі виписують ліки, але вони не допомагають. Деякі медики радять вивозити дітей. Проблеми зі здоров'ям зникають, коли люди виїжджають із міста", – зазначив блогер.
Ілюстрація. Кримський титан
Соцмережі
Так, у багатьох жителів Армянська спостерігається набряк носоглотки і гортані, кашель, утруднене дихання, часті простудні захворювання.
Місцеві жителі скаржаться в мережі на погане самопочуття
twitter.com/CrimeaUA1
Крим. Жителі отруєного окупантами Армянська знову повідомляють про проблеми зі здоров'ям. Лікарі виписують ліки, але вони не допомагають. Деякі медики радять вивозити дітей. Проблеми зі здоров'ям йдуть, коли люди виїжджають з міста pic.twitter.com/teM2YjbwZU- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 4, 2019
Коментарі до посту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році в Армянську стався викид хімічних речовин із заводу "Кримський титан".
Раніше в місті розповідали, що запах кислоти витає в повітрі вже три роки поспіль, але в 2018-му ситуація стала набагато серйознішою.
Під час екологічної катастрофи минулого року окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася й до материкової частини України.
13 вересня 2018-го ситуація із забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.
14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.
У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.
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