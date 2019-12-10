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10 грудня • оновлено в 12:05
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"Треба виводити людей": Гай анонсував бій після "нормандської зустрічі"

1.7т
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Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай заявив, що після "нормандського саміту" протести у Києві змінять локацію.

Відтепер вони перемістяться з площі перед Офісом президента до будівлі Верховної Ради України. Про це він написав у блозі OBOZREVATEL.

Офіцер назвав "зрадою" пункт ухваленого на саміті комюніке, в якому йдеться про імплементацію "формули Штайнмаєра" і амністію бойовиків "Л/ДНР". "Коли законопроєкт внесуть до парламенту, треба виводити людей. Треба виходити всім небайдужим. Треба провести переговори з парламентською опозицією. Вони повинні бути готові до бою, бо їх пустять до Ради, а нас – ні", – сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Гай також допустив, що в разі необхідності активісти готові "закрити можливість взагалі комусь потрапити" до будівлі парламенту. "Але я не виключаю, що через масові протести вони можуть зібратися десь на дачі у Зеленського в полі і голосувати там методом рук. Тоді можна буде говорити про нелегітимність ухвалених рішень. Але це вже інша історія. А зараз ми маємо чинити опір", – наголосив волонтер.

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Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" у Парижі, за результатами якого було ухвалене комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото і відео – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Закон про амністію Акції протесту в Києві
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Формула Штайнмаєра Верховна Рада України Новини Донбасу
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мирослав Гей будет движущей силой третьего........и последнего майдана на окраине.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Бaндеpoвец злится, что его не пускают в Раду? А он и в самом деле не понимает, почему?..
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