"Треба виводити людей": Гай анонсував бій після "нормандської зустрічі"

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай заявив, що після "нормандського саміту" протести у Києві змінять локацію.

Відтепер вони перемістяться з площі перед Офісом президента до будівлі Верховної Ради України. Про це він написав у блозі OBOZREVATEL.

Офіцер назвав "зрадою" пункт ухваленого на саміті комюніке, в якому йдеться про імплементацію "формули Штайнмаєра" і амністію бойовиків "Л/ДНР". "Коли законопроєкт внесуть до парламенту, треба виводити людей. Треба виходити всім небайдужим. Треба провести переговори з парламентською опозицією. Вони повинні бути готові до бою, бо їх пустять до Ради, а нас – ні", – сказав він.

Володимир Зеленський

Гай також допустив, що в разі необхідності активісти готові "закрити можливість взагалі комусь потрапити" до будівлі парламенту. "Але я не виключаю, що через масові протести вони можуть зібратися десь на дачі у Зеленського в полі і голосувати там методом рук. Тоді можна буде говорити про нелегітимність ухвалених рішень. Але це вже інша історія. А зараз ми маємо чинити опір", – наголосив волонтер.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" у Парижі, за результатами якого було ухвалене комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото і відео – у матеріалі OBOZREVATEL.

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