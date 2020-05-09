Радник Венедиктової виявився людиною контрабандиста Костюка - ЗМІ

Призначений радником генпрокурора Ірини Венедиктової Олександр Ватутін може бути безпосередньо причетний до конвертаційних схем, пов'язаних з ухиленням від сплати ПДВ і контрабандою товарів.

Про це повідомляє видання "Вести".

Відзначається, що Ватутін раніше очолював відповідний напрям в Генеральній прокуратурі. Одним з ключових бенефіціарів схем був і залишається відомий львівський підприємець Василь Костюк. За інформацією видання, він уже готовий пропонувати Ватутіну свої кандидатури для призначення в Львівську обласну прокуратуру.

Журналісти відзначають, що деякий час тому Ватутін був прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України. Тобто фактично був "смотрящим за податковою".

При цьому видання посилається на факти, згідно з якими Ватутін на цій посаді неодноразово "за матеріальну винагороду незаконно закривав кримінальні провадження щодо "відомих королів контрабанди" і повертав їм раніше вилучені предмети контрабанди".

"При цьому нібито саме через те, що ці корупційні "успіхи" Олександра Ватутіна неодноразово розглядалися кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, він, не пройшовши атестацію, звільнився з органів на початку січня 2020", - зазначає видання.

Серед контрабандних зв'язків згадують, зокрема, таких відомих у вузьких колах підприємців-контрабандистів як Вадим Альперін і Віктор Шерман.

За даними журналістів видання, одним з головних проектів Ватутіна на посаді була підтримка діяльності відомого контрабандиста і автора конвертаційних схем Василя Костюка.

Відзначається, що нещодавно ЗМІ оприлюднили перелік топ-чиновників прокуратури, яких вже пролобіював Ватутін в Офісі Генпрокурора і на кого "люди на місцях" зможуть "покластися" при "вирішенні" своїх "делікатних питань". Серед таких кадрів - наступник Ватутіна на довгій (за назвою) посаді "податкового смотрящего" Анатолій Коваленко.

"Крім того, в прокуратуру зусиллями Ватутіна повертаються прикомандирований з Харкова виконуючий обов'язки начальника департаменту з нагляду за Нацполіцією Олександр Шевченко, а також начальник управління з нагляду за органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Арсеній Сьомич, який раніше через корупційний скандал теж був знятий з посади. Очікується, що найближчим часом кадровий "перст" Ватутіна буде спрямований і на рідну для Костюка Львівську область. Благо, Василь Васильович вже приготував для Олександра Михайловича пару надійних людей в заступники обласної прокуратури", - йдеться в матеріалі.