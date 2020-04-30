Рада продовжила роботу ТСК щодо вибухів на військових складах

Верховна Рада України ухвалила постанову №3384, яке передбачає продовження роботи Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо вибухів на військових складах країни ще на півроку.

Відповідне рішення було ухвалено в ході позачергового пленарного засідання парламенту 30 квітня. За документ проголосували 332 нардепи.

Підсумки голосування Скріншот відео

Підсумки голосування Скріншот відео

"Метою ухвалення проєкту постанови є продовження роботи ТСК на шість місяців з метою подальшої перевірки відомостей та з'ясування стану розслідування відомостей про пожежі (вибухи) на складах боєприпасів в Ічні (Чернігівська область), Калинівці (Вінницька область), Балаклії, (Харківська область), Сватовому, (Луганська область), Кривому Розі (Дніпропетровська область) в період з 2014 по 2018 роки", – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Вибухи на арсеналі у Балаклії Вікіпедія

Крім того, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що постанова передбачає, в тому числі, перенесення розслідування з Харкова до Києва, комплексну експертизу НП, а також прозорий процес встановлення всіх обставин, що призвели до вибухів.

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