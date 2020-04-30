Рада продовжила роботу ТСК щодо вибухів на військових складах

Верховна Рада України ухвалила постанову №3384, яке передбачає продовження роботи Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо вибухів на військових складах країни ще на півроку.

Відповідне рішення було ухвалено в ході позачергового пленарного засідання парламенту 30 квітня. За документ проголосували 332 нардепи.

Підсумки голосування Скріншот відео

Підсумки голосування Скріншот відео

"Метою ухвалення проєкту постанови є продовження роботи ТСК на шість місяців з метою подальшої перевірки відомостей та з'ясування стану розслідування відомостей про пожежі (вибухи) на складах боєприпасів в Ічні (Чернігівська область), Калинівці (Вінницька область), Балаклії, (Харківська область), Сватовому, (Луганська область), Кривому Розі (Дніпропетровська область) в період з 2014 по 2018 роки", – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Вибухи на арсеналі у Балаклії Вікіпедія

Крім того, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що постанова передбачає, в тому числі, перенесення розслідування з Харкова до Києва, комплексну експертизу НП, а також прозорий процес встановлення всіх обставин, що призвели до вибухів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно зі звітом ТСК Верховної Ради, причиною вибухів на військових складах у місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

Крім того, за словами Арахамії, за кілька тижнів до вибухів в Балаклії в березні 2017 року аудиторська служба знайшла величезні недостачі на складах боєприпасів.

За дивним збігом обставин пожежа на військовому об'єкті трапилася за тиждень до повторної перевірки.

Він також підкреслив, що версія про вибухи в результаті атаки російського безпілотника безпідставна.

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