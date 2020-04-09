Рада і ДУС отримали 5 тис. тестів на коронавірус із Китаю, але заперечують це – ЗМІ

Державному управлінню справами і Верховній Раді виділили 5 тисяч експрес-тестів на коронавірус із китайського вантажу, який був доставлений в Україну 23 березня.

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Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на отримані від джерел матеріали, в яких зазначено, як розподілялася посилка з Китаю. Розслідувачі стверджують, що дані в зазначених документах не співпадають з оприлюдненими раніше в ЗМІ.

Так, згідно з документом, 23 березня в Україну з КНР прибуло понад 144 тис. експрес-тестів. Як відомо, більшість із них розподілили по регіонах – у середньому по 5800 штук. Водночас майже таку саму кількість медичних виробів, які виділяли на одну область, нібито отримали ДУС і парламент.

Зокрема, в матеріалах йдеться про те, що експрес-тести повинні були відправити на склад державного підприємства "Укрвакцина" в Обухові Київської області, а потім передати Державному управлінню справами, хоча там цю інформацію не підтвердили.

slidstvo.info

"Говоримо вам офіційно, що експрес-тестів "Укрвакцина" ніколи не отримувала. І, звичайно, ми їх ДУС ніколи не передавали", – сказав на це директор ДП Станіслав Трут.

У відповідях на запити журналістів ДУС і апарат Верховної Ради також не підтвердили отримання китайських тестів.

slidstvo.info

slidstvo.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, із Китаю в Україну прибуло 250 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу замість анонсованих 10 мільйонів.

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