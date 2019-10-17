"Завжди воїн!" На Донбасі загинув український морпіх: назване ім'я

На Донбасі увечері 16 жовтня терористи вбили українського військового 36-ї бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського Степан Криль.

Про це зазначено на сторінці бригади у Facebook. "З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Вчора (16 жовтня), близько 21:00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення старший матрос", – написали побратими.

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Зазначається, що Степан був родом із Луганщини, воював на Донеччині з 2015 року.

"Спочивай із Богом, брате-морпіху. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український вояк загинув, ще один отримав поранення у результаті бойових дій на Донбасі 16 жовтня. Усього збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.

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