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17 жовтня • оновлено в 11:31
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/ Розслідування

"Завжди воїн!" На Донбасі загинув український морпіх: назване ім'я

1.4т Читати матеріал російською

На Донбасі увечері 16 жовтня терористи вбили українського військового 36-ї бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського Степан Криль.

Про це зазначено на сторінці бригади у Facebook. "З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Вчора (16 жовтня), близько 21:00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення старший матрос", – написали побратими.

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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий

"24"

Зазначається, що Степан був родом із Луганщини, воював на Донеччині з 2015 року.

"Спочивай із Богом, брате-морпіху. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український вояк загинув, ще один отримав поранення у результаті бойових дій на Донбасі 16 жовтня. Усього збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Без моря пехотинец утонул в водке?
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2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "старший матрос". А название корабля где он служил матросом напишите? Очень инетерсно)
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Слава Воїне! Шана й пам'ть Захистнику нашої Батьківщини від навади рашістських загарбників!!!
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