"Завжди воїн!" На Донбасі загинув український морпіх: назване ім'я

На Донбасі увечері 16 жовтня терористи вбили українського військового 36-ї бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського Степан Криль.
Про це зазначено на сторінці бригади у Facebook. "З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Вчора (16 жовтня), близько 21:00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення старший матрос", – написали побратими.
На Донбасі загинув український військовий
"24"
Зазначається, що Степан був родом із Луганщини, воював на Донеччині з 2015 року.
"Спочивай із Богом, брате-морпіху. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, один український вояк загинув, ще один отримав поранення у результаті бойових дій на Донбасі 16 жовтня. Усього збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.
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