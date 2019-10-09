Розведення військ на Донбасі: між ветеранами АТО і поліцією відбулися сутички зі стріляниною

Поблизу селища Золоте на Луганщині, де мають розвести війська, нібито затримали кілька сотень ветеранів АТО, які їхали туди. Крім того, на під'їзді до населеного пункту почалися сутички між учасниками бойових дій та поліцією.

Про напружену обстановку на своїй сторінці у Facebook написав активіст, колишній боєць полку Національної гвардії "Азов" Костянтин Немічев (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз понад 200 ветеранів АТО, які їхали до своїх побратимів у село Золоте, затримали на блокпосту. Влада бореться як може", – обурився він.

Ветерани під Золотим Facebook Костянтина Немічева

Ветерани під Золотим Facebook Костянтина Немічева

Крім того, на блокпосту у місті Кремінна Луганської області відбулися зіткнення між поліцією, добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати у Золоте, щоб не допустити розведення сил.

Як повідомляє hromadske, учасники акції "Останній блокпост", які їдуть колоною в Золоте, зупинилися у Кремінній, далі їх не пускали.

Добровольці вимагали пропустити їх, в результаті чого виникла сутичка, під час якої поліцейський попереджувально вистрілив у повітря. Один із правоохоронців постраждав у бійці, його забрали медики.

Сутички під Золотим "0629"

Сутички під Золотим "0629"

Сутички під Золотим "0629"

За інформацією "0629", все почалося з того, що кілька активістів спробували заблокувати блокпост для того, щоб проїхала колона. Поліцейські почали стріляти в повітря. У відповідь активісти на одній із машин наїхали на ногу поліцейському. Є підозра, що у нього зламана нога. Постраждалого поліцейського з батальйону "Миротворець" відвезла швидка допомога.

Журналісти пишуть, що активістам стало відомо, що через блокпост в сторону Золотого повинна проїхати броньовані колона Нацгвардії. Щоб звільнити дорогу бронетехніці, вони спробували відсунути свою машину, якою і наїхали на ногу поліцейському.

Сутички під Золотим "0629"

Сутички під Золотим "0629"

Сутички під Золотим "0629"

Зі свого боку правоохоронці перешкоджали цьому, пояснюючи, що ще не оформлений факт ДТП. Один із поліцейських влаштував стрілянину. Між поліцією і активістами виникла сутичка, у бік правоохоронців полетіло каміння. Проте дорогу вдалося розблокувати, і активісти почали рух через блокпост. Поліцейські прострелили колеса на одній з машин активістів.

Також деталі зіткнень під Золотим розкрили на Telegram-каналі "Останній блокпост". Там зазначили, що поліція не пускала у населений пункт не тільки ветеранів, а й волонтерів та журналістів.

Згідно з опублікованою на каналі інформацією, "правоохоронці за вказівкою нового губернатора Луганщини, сепаратиста і регіонала Комарницького, зупиняють транспорт із ветеранами, волонтерами та журналістами, які прямують у Золоте і тримають вже третю годину".

Перевірка волонтерів поліцією Telegram-канал "Останній блокпост"

Також була оприлюднена фотографія з одного із блокпостів, де правоохоронці обшукували дівчат-волонтерок, які везуть допомогу в Золоте добровольцям і місцевим жителям. На знак протесту проти незаконних затримань з боку поліції активісти заблокували рух у районі блокпосту.

Також на місце події прибув перший командир "Азову" Андрій Білецький. Після його спілкування з поліцейськими правоохоронці почали пропускати цивільний транспорт, включаючи учасників акції, і колона добровольців рушила у напрямку Золотого.

Тим часом на сторінці МВС у Facebook запевнили, що зараз ситуація знаходиться під контролем. За даними правоохоронців, двоє осіб затримані. Одна з них – водій авто, який скоїв наїзд на ногу спецназівцю, а другий знаходився у розшуку.

"Також після огляду авто співробітниками поліції було вилучено шість одиниць мисливської вогнепальної зброї. Після перевірки вона буде повернута власникам", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня група ветеранів полку "Азов" ухвалила рішення залишитися у селищі Золотому навіть після відведення військ. Однак міністр оборони Андрій Загороднюк і заступник начальника Національної поліції України Вадим Троян запевнили, що азовці, які прибули у Золоте, не несуть там ніякої функції.

На блокпосту у місті Кремінна відбулися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 жовтня терористи "Л/ДНР", незважаючи на те, що кожен день ведуть обстріли позицій ЗСУ під Золотим, показушно випустили сигнальну білу ракету. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!