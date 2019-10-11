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11 жовтня • оновлено в 17:19
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/ Розслідування

"Загинув приблизно у червні": окупантів "ЛНР" впіймали на цинічному факті. Фото

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В "ЛНР" видають "свідоцтва про смерть" терористів, де не вказують точну дату загибелі.

Фото такого документа у своєму телеграм-каналі опублікував офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Коли ти орк, ти навіть гинеш приблизно, і дати немає. Ви обрали свій шлях самі", – написав він.

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Так, у "свідоцтві" від "ЛНР" зазначено, що бойовик Олег Пилипчук народився 21 лютого 1965 року, а помер "приблизно 20 червня 2018 року" на території "республіки" у селі Підгірне.

"Загинув приблизно у червні": окупантів "ЛНР" впіймали на цинічному факті. Фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Воїни ЗСУ при розмінуванні території у зоні ООС виявили жахливу знахідку – трупи і частини тіл терористів "Л/ДНР". При цьому окупанти встановлювали вибухові пристрої поруч з трупами своїх "товаришів по службі", навіть не збираючись забирати їх для поховання.

  • На Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "Л/ДНР" проти України, на прізвисько "Моня".

  • У мережі з'явилися фото двох ліквідованих терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролики, де хрестоматійне:"все це фейк"!!!!
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