"Загинув приблизно у червні": окупантів "ЛНР" впіймали на цинічному факті. Фото

В "ЛНР" видають "свідоцтва про смерть" терористів, де не вказують точну дату загибелі.

Фото такого документа у своєму телеграм-каналі опублікував офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Коли ти орк, ти навіть гинеш приблизно, і дати немає. Ви обрали свій шлях самі", – написав він.

Так, у "свідоцтві" від "ЛНР" зазначено, що бойовик Олег Пилипчук народився 21 лютого 1965 року, а помер "приблизно 20 червня 2018 року" на території "республіки" у селі Підгірне.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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На Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "Л/ДНР" проти України, на прізвисько "Моня".

У мережі з'явилися фото двох ліквідованих терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України.

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