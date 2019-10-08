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8 жовтня • оновлено в 13:25
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"Ядерна бомба не заіржавіла": Цимбалюк застеріг від віри в мир з Росією

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Заяви голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Богдана Яременка про те, що Україна повинна підштовхнути Росію до примирення першими кроками, не мають нічого спільного з дійсністю. Адже країна-агресор не показала жодного натяку на те, що вона готова припинити війну на Донбасі.

Мета Кремля не змінюється, незважаючи ні на що, – він хоче знищити Україну як суверенну державу. Про це у своєму відеоблозі на YouTube попередив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"А чому, власне, росіяни повинні дати задній хід? У них змінився президент? У них додалося розуму? Вони стали гуманістами більше, ніж були? Ні, нічого не змінилося. Нафта, може, у них закінчилася? Або ядерна бомба заіржавіла? Може, вони шукають нові підходи у зовнішній політиці? Теж ні. Але чому ж тоді ми розраховуємо на те, що вони пзмынять політику по відношенню до нас? Ви думаєте, вони просто так візьмуть і зглянуться, тому що ми, як каже президент Росії, "братні" народи?" – говорить він.

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Цимбалюк також засумнівався в тому, що Росія вирішить відмовитися від агресії проти України через санкції або занадто великі витрати на війну на Донбасі. Він упевнений, що незважаючи на обмеження, які негативно впливають на економіку окупантів, вони будуть прагнути до їх скасування абсолютно іншим шляхом. Так, Москва буде намагатися, аби Україна і Європа визнали свою неправоту і санкції обнулились.

"Кажуть, що Донбас Росії обходиться дорого. Так, очевидно це якась кількість мільярдів доларів на рік на підтримку військових угруповань, на виплати соціальних допомог та на плавне присипляння Донбасу. Але хто сказав, що для такої великої країни це критична сума? Вони можуть плодити нестабільність ще довгі роки. Тим паче мета у них дуже важлива – зробити країну Україну некерованою. І для цього вони домагаються федералізації", – пояснив Цимбалюк логіку дій агресора, застерігаючи від її підтримки українську владу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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К Денис
К Денис
Дак он хоть бы с ахрессорьской Москвы свалил... А то на пмж там оьосновался и семью перетащил)) хохлус гребаный
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филипп филипыч
филипп филипыч
смысл в разжигании именно цимбалюку какой? правильно хайп на крови. войны не будет и такие вот цимбалюки сразу исчезнут с экранов тв. цимбалюк не тупой и понимает что бы держать рейтинг надо тяфкать без остановки и без повода)
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