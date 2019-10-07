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8 жовтня • оновлено в 13:38
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"Втрачаємо суверенітет": ексрозвідник забив на сполох через Донбас

10.3т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" використовуватимуть розведення військ на Донбасі, щоб поліпшити свої позиції і зайняти нові території.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, реального припинення вогню на Донбасі не було жодного разу, всі перемир'я порушувалися бойовиками.

"У цій ситуації ми бачимо, що системно факту припинення вогню не буде. З іншого боку, бойовики будуть використовувати будь-який чинник, щоб поліпшити свої позиції, зайняти нові території", – заявив ексрозвідник.

"Наприклад, розмежування біля Донецька і Луганська. Фактично ми знаходимося в передмісті. Куди вони повинні зайти? Залишити частину передмістя Донецька і піти далі до Донецька. Точно так само у Луганську й інших містах і селищах цих регіонів", – зазначив Маломуж.

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На його думку, відведення військ на Донбасі веде до того, що "ми практично втрачаємо суверенітет".

"Ми відступаємо на своїй території, фактично залишаючи її або підконтрольною бойовикам, або нейтральною зоною. Не контролюємо свою територію – для держави це юридично абсурдна ситуація. Ми фактично без бою залишаємо територію, для того, щоб її контролювали бойовики", – наголосив ексрозвідник.

Маломуж спрогнозував, що розведення військ буде "дуже складним" і "не буде системно виконуватись у плані припинення вогню і розведення на необхідні території".

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Також він зазначив, що українська армія, йдучи зі своїх територій, залишить терористам потужні укріплені позиції, на зведення яких були витрачені мільярди гривень із бюджету.

"Втрачаємо суверенітет": ексрозвідник про Донбас

slovoidilo.ua

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Микола Маломуж
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Донбасу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Донбасс по факту - это мегаполис. Это не села на Западной Украине, разделенные десятками километров. Там граница одного города является границей другого, куда и что отводить? Маразм. Ещё одно подтверждение, что в стране нет управленцев государственного уровня, максимум - сельского.
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Северг Олег
Северг Олег
Это не ваша территория. Вы оккупанты и убийцы. Рано или поздно все причастные окажутся под трибуналом. Не обманывайте сами себя там где мирные люди живущие на своей земле вас ненавидят вы не освободители а оккупанты. Имейте смелость и хотя бы каплю мужского достоинства что бы признать это.
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Он Алекс
Он Алекс
Северг Олег, притрушенное фашистское чучело . Донецка и луганская области это Украина , тебе тупорылому даже Путин об этом говорит с телевизора
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2
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Северг Олег, Так, срочно в окопы на передовую!
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4
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
в отличие от некоторых енералов не боится сказать правду
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