"Втрачаємо суверенітет": ексрозвідник забив на сполох через Донбас

Терористи "Л/ДНР" використовуватимуть розведення військ на Донбасі, щоб поліпшити свої позиції і зайняти нові території.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, реального припинення вогню на Донбасі не було жодного разу, всі перемир'я порушувалися бойовиками.

"У цій ситуації ми бачимо, що системно факту припинення вогню не буде. З іншого боку, бойовики будуть використовувати будь-який чинник, щоб поліпшити свої позиції, зайняти нові території", – заявив ексрозвідник.

"Наприклад, розмежування біля Донецька і Луганська. Фактично ми знаходимося в передмісті. Куди вони повинні зайти? Залишити частину передмістя Донецька і піти далі до Донецька. Точно так само у Луганську й інших містах і селищах цих регіонів", – зазначив Маломуж.

На його думку, відведення військ на Донбасі веде до того, що "ми практично втрачаємо суверенітет".

"Ми відступаємо на своїй території, фактично залишаючи її або підконтрольною бойовикам, або нейтральною зоною. Не контролюємо свою територію – для держави це юридично абсурдна ситуація. Ми фактично без бою залишаємо територію, для того, щоб її контролювали бойовики", – наголосив ексрозвідник.

Маломуж спрогнозував, що розведення військ буде "дуже складним" і "не буде системно виконуватись у плані припинення вогню і розведення на необхідні території".

Також він зазначив, що українська армія, йдучи зі своїх територій, залишить терористам потужні укріплені позиції, на зведення яких були витрачені мільярди гривень із бюджету.

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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