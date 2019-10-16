"Вигадки щодо Мінську": у "ЛНР" влаштували істерику через розпуск "республіки"

Представник України Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма не заявляв про необхідність розпуску "Л/ДНР".

Таку заяву зробив представник терористів "ЛНР" в ТКГ Родіон Мірошник, про що він написав у своєму телеграм-каналі.

"Дарка Оліфер додала вигадок в коментар щодо Мінську! По-перше, коментарі прессекретаря Кучми дуже сильно відрізняються від тієї реальності, що була на засіданні Контактної групи в Мінську. Там ні в якому вигляді не піднімалося і не озвучувалося Кучмою питання про розпуск "Л/ДНР", які є владою на території республік. Вона обрана жителями Донбасу і існують незалежно від бажання України, Кучми чи його пре-секретаря", – йдеться в повідомленні.

Також Мірошник наполягав, нібито дана заява України "показує справжнє настрій українських представників – заблокувати переговорний процес".

"У Кучми вирішили, що бажання догодити українським радикалам у них набагато більше, ніж прагнення до врегулювання конфлікту", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер озвучила основні вимоги України в контексті виконання політичної частини Мінських домовленостей, серед яких – розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.

При цьому екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що розпуск терористичних "Л/ДНР" може привести до негативних наслідків.

У Кремлі назвали несподіванкою заява України про розпуск "Л/ДНР". Також в російському Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "республіки" для реалізації політичного блоку Мінських угод.

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