Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Цинічна поведінка!" Терористи обстріляли район відведення військ на Донбасі

Читати матеріал російською

Терористи 14 жовтня обстріляли район міста Золоте Луганської області, де планується провести відведення військ.

Вогонь вівся із великокаліберних кулеметів. Обстріли на цій ділянці фіксувалися два дні поспіль, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і зобов'язань. Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість противника у подальшому загостренні конфлікту", – підкреслили в ООС.

Також проросійські терористи вели вогонь поряд із Новолуганським, Лебединським і Водяним із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 (3 міни) і 82 мм (7 мін).

Новини
"Є готовий план": у МВС розкрили нові дані про відведення військ на Донбасі
Золоте

Золоте

В ООС нагадали, що головною умовою розведення військ є припинення обстрілу, яке повинно тривати не менше 7 днів.

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
неужели в это кто-то верит? видимо лднр поддерживают акцию, которую проводят б@ндер-овцы под лозунгом "нет капитуляции"...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
70rus xxx
70rus xxx
Негодяи.В то время,когда ВСУшники высаживают цветы и разводят поросят,их смеют обстреливать.Как некрасиво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel