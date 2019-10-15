"Цинічна поведінка!" Терористи обстріляли район відведення військ на Донбасі

Терористи 14 жовтня обстріляли район міста Золоте Луганської області, де планується провести відведення військ.
Вогонь вівся із великокаліберних кулеметів. Обстріли на цій ділянці фіксувалися два дні поспіль, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
"Окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і зобов'язань. Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість противника у подальшому загостренні конфлікту", – підкреслили в ООС.
Також проросійські терористи вели вогонь поряд із Новолуганським, Лебединським і Водяним із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 (3 міни) і 82 мм (7 мін).
Золоте
В ООС нагадали, що головною умовою розведення військ є припинення обстрілу, яке повинно тривати не менше 7 днів.
Як писав OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться у межах реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів у ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці й не підтримують відведення українських військ, який погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.
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