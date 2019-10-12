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12 жовтня • оновлено в 21:52
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"Свій" прокурор або 5-та заповідь у трубу: навколо Рябошапки розгорівся гучний сімейний скандал

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Георгій Рябошапка, батько глави ГПУ Руслана Рябошапки, якого президент Володимир Зеленський назвав "на 100% своїм" прокурором, подав до суду на сина та дочку, щоб відсудити в них аліменти.

Про це йдеться в рішенні Вишгородського районного суду Київської області (щоб подивитися фотокопії рішення, поскрольте новину вниз).

За твердженням Георгія Рябошапки, діти вигнали його з дому та покинули, передає "УНН". Про сімейний скандал стало відомо в червні, однак нещодавно він знову "загув" у ЗМІ й активно обговорюється користувачами соцмереж.

Відзначається, що суд розглядав позов до Руслана та Людмили Рябошапкам у 2015 році. Суддя Олена Скарлат відмовила позивачеві в задоволенні вимог.

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Колаж

При цьому батько нинішнього генпрокурора заявляв, що не може дозволити купити навіть речі першої необхідності. Далі наводимо частину судового рішення:

"Позивач зазначає, що він є самотньою людиною, дорослі діти з травня 2011 року не підтримують із ним жодних стосунків, на телефонні дзвінки не відповідають, житло у нього забрали, вигнавши на вулицю. Побутовими предметами першої необхідності він не в змозі себе забезпечити, змушений просити сторонніх людей про допомогу.

Крім того, він є хворою людиною і потребує постійного лікування, перебуває на обліку у кардіолога і терапевта. В таких складних життєвих обставинах, перебуваючи на межі виживання та бідності і не отримуючи від дітей підтримки, він змушений звернутися до суду з цим позовом. На підставі вищевказаного, просить стягнути з відповідачів аліментів на утримання батька ОСОБА_1 [Руслан Рябошапка] в розмірі 1/5 частини всіх видів заробітку щомісячно".

"Свій" прокурор або 5-а заповідь у трубу: як Рябошапка потрапив у сімейний скандал

Скріншот

Підставами для відмови, як випливає з матеріалів справи, було те, що Георгій Рябошапка отримує пенсію за віком, яка на той момент становила 2551,56 грн і перевищувала встановлений законодавством прожитковий мінімум (1176 грн у 2015 році).

Крім того, на правах спільної власності батькові, згідно з інформацією суду, належала 1/3 квартири. Він також вказаний як власник автомобіля.

Згідно із законодавством, у батька Ряпошапки була можливість оскаржити рішення суду в апеляції, однак невідомо, чи скористався він цією можливістю.

"Свій" прокурор або 5-а заповідь у трубу: як Рябошапка потрапив у сімейний скандал

Скріншот

"Свій" прокурор або 5-а заповідь у трубу: як Рябошапка потрапив у сімейний скандал

Скріншот

"Свій" прокурор або 5-а заповідь у трубу: як Рябошапка потрапив у сімейний скандал

Скріншот

"Свій" прокурор або 5-а заповідь у трубу: як Рябошапка потрапив у сімейний скандал

Скріншот

Виходить, що 5-та Божа заповідь не для Рябошапки, оскільки "шанувати батька свого" у нього вже, судячи з усього, не вийшло.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
аліменти Офіс генерального прокурора України політика скандали фотографии
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Особенно ценно мнение Портнова,мелькает очень часто,и никуда-то его не берут,ни в прокуратуру,ни в университет.Бедолага эта бывшая...
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