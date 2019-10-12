"Свій" прокурор або 5-та заповідь у трубу: навколо Рябошапки розгорівся гучний сімейний скандал

Георгій Рябошапка, батько глави ГПУ Руслана Рябошапки, якого президент Володимир Зеленський назвав "на 100% своїм" прокурором, подав до суду на сина та дочку, щоб відсудити в них аліменти.

Про це йдеться в рішенні Вишгородського районного суду Київської області (щоб подивитися фотокопії рішення, поскрольте новину вниз).

За твердженням Георгія Рябошапки, діти вигнали його з дому та покинули, передає "УНН". Про сімейний скандал стало відомо в червні, однак нещодавно він знову "загув" у ЗМІ й активно обговорюється користувачами соцмереж.

Відзначається, що суд розглядав позов до Руслана та Людмили Рябошапкам у 2015 році. Суддя Олена Скарлат відмовила позивачеві в задоволенні вимог.

Руслан Рябошапка Колаж

При цьому батько нинішнього генпрокурора заявляв, що не може дозволити купити навіть речі першої необхідності. Далі наводимо частину судового рішення:

"Позивач зазначає, що він є самотньою людиною, дорослі діти з травня 2011 року не підтримують із ним жодних стосунків, на телефонні дзвінки не відповідають, житло у нього забрали, вигнавши на вулицю. Побутовими предметами першої необхідності він не в змозі себе забезпечити, змушений просити сторонніх людей про допомогу.

Крім того, він є хворою людиною і потребує постійного лікування, перебуває на обліку у кардіолога і терапевта. В таких складних життєвих обставинах, перебуваючи на межі виживання та бідності і не отримуючи від дітей підтримки, він змушений звернутися до суду з цим позовом. На підставі вищевказаного, просить стягнути з відповідачів аліментів на утримання батька ОСОБА_1 [Руслан Рябошапка] в розмірі 1/5 частини всіх видів заробітку щомісячно".

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Підставами для відмови, як випливає з матеріалів справи, було те, що Георгій Рябошапка отримує пенсію за віком, яка на той момент становила 2551,56 грн і перевищувала встановлений законодавством прожитковий мінімум (1176 грн у 2015 році).

Крім того, на правах спільної власності батькові, згідно з інформацією суду, належала 1/3 квартири. Він також вказаний як власник автомобіля.

Згідно із законодавством, у батька Ряпошапки була можливість оскаржити рішення суду в апеляції, однак невідомо, чи скористався він цією можливістю.

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Виходить, що 5-та Божа заповідь не для Рябошапки, оскільки "шанувати батька свого" у нього вже, судячи з усього, не вийшло.

Як писав OBOZREVATEL:

Не так давно, після опублікування стенограми розмови президентів України та США по телефону, весь світ дізнався, що Рябошапка – "на 100% свій прокурор". Таку заяву зробив Володимир Зеленський.

"Оскільки ми отримали абсолютну більшість у парламенті, то новий генпрокурор буде 100% моєю людиною, моєю кандидатурою, яку підтримає Верховна Рада", – прозвучало тоді.

Ось тільки в пресі почали з'являтися досить невтішні факти про Рябошапка.

Так, колишня старший слідчий Генпрокуратури з особливо важливих справ Галина Климович наполягає на тому, що він міг незаконно призначити своїх двох заступників та керівника Генеральної інспекції ГПУ.

Пізніше спалахнув скандал із главою адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим. Він звинуватив Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом "розвалилася".

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