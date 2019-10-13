"Свій прокурор на кордоні з РФ": розкрилися скандальні подробиці про призначення в ГПУ

Новий головний прокурор Харківської області, Олександр Фільчаков, нещодавно призначений на цю посаду генпрокурором Русланом Рябошапкою, ще в 2011 році фігурував в журналістському розслідуванні і звинувачувався в корупції.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський. За його словами, коли Фільчаков займав посаду районного прокурора, журналісти програми "Гроші" з'ясували, що чиновник вимагав хабарі у місцевих підприємців Харківщини.
Олександр Фільчаков
liga.net
"Місцевий районний прокурор Фільчаков, нібито, вимагав з підприємців гроші – по 150 тисяч гривень для прокурорського фонду "Правопорядок", який потім купив прокурору службову машину Skoda Octavia", – уточнив Дубинський.
При цьому, обурився народний депутат, незважаючи на скандал прокурор так і не поніс покарання, і навіть більше того – отримував одне підвищення за іншим, поки нарешті не зайняв пост головного прокурора області.
"З призначенням всіх причетних! Зокрема, заступника голови СБУ Тренубенко і контрабандиста Павлюка. Свій прокурор на кордоні з РФ це успіх", – підсумував Дубинський.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря. Токар обіймав посаду прокурора області з травня поточного року.
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